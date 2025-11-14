Hatay'da Sağanak: İskenderun ve Dörtyol'da Sokaklar Göle Döndü

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi, bazı iş yerleri sular altında kaldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 23:27
Akşam saatlerinde başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından, akşam saatlerinde başlayan yağışlı hava Hatay genelinde etkisini hissettirdi.

İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde, fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış, caddeleri ve sokakları göle çevirdi.

Vatandaşlar göle dönen caddelerde araçlarıyla zorlukla ilerlerken, bazı iş yerleri sular altında kaldı.

