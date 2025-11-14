Hatay'da Sağanak: İskenderun ve Dörtyol'da Sokaklar Göle Döndü
Akşam saatlerinde başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından, akşam saatlerinde başlayan yağışlı hava Hatay genelinde etkisini hissettirdi.
İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde, fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış, caddeleri ve sokakları göle çevirdi.
Vatandaşlar göle dönen caddelerde araçlarıyla zorlukla ilerlerken, bazı iş yerleri sular altında kaldı.
