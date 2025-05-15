Hatay'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yerini dolu yağışına bıraktı. Bu durum, bölgedeki yaşamı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle, ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekerken, yayalar yürümekte de güçlük çekti. Durum, yerel halkın günlük yaşamını olumsuz bir şekilde etkiledi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda biriken suların tahliyesi için hızlı bir şekilde çalışma yürütmeye başladı. Ekiplerin çabaları, yolların yeniden trafiğe açılması için büyük önem taşıyor.

Bu tür olumsuz hava koşullarının, yerel halk üzerinde yaratmış olduğu etkiler dikkatlice takip edilmektedir.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.