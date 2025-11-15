Hatay'da Skoda, demir boru yüklü tırla çarpıştı: 2 yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde Skoda otomobil, demir boru yüklü tırla çarpıştı; otomobil hurdaya döndü, 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:39
Kaza detayları

Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, demir boru yüklü tırla çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza yeri: Belen ilçesi, Ötençay Mahallesi, Kırıkhan - Antakya yolu.

Araçlar: 34 FLP 269 plakalı Skoda marka otomobil ve demir boru yüklü tır.

Yaralı sayısı: 2 kişi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

