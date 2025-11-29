Hatay’da Tıka Basa Doldurulan Araçta 13 Göçmen Yakalandı — Organizör Tutuklandı

Hatay'da 25 Kasım'da Antakya-Reyhanlı yolunda durdurulan hafif ticari araçta tıka basa 13 göçmen yakalandı; organizatör tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 09:07
Hatay’da Tıka Basa Doldurulan Araçta 13 Göçmen Yakalandı — Organizör Tutuklandı

Hatay’da Tıka Basa Doldurulan Araçta 13 Göçmen Yakalandı — Organizör Tutuklandı

Operasyon ve Gelişmeler

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

25 Kasım tarihinde Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde durdurulan hafif ticari araçta 13 kaçak göçmen yakalandı.

Hafif ticari aracın tıka basa göçmenle doldurulması dikkat çekti; göçmenlerin üst üste bindirildiği bildirildi.

Operasyon sonucunda, göçmenleri taşımaya organizatörlük yaptığı belirlenen 1 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

HATAY’DA POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA DURDURULAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 13 GÖÇMEN...

HATAY’DA POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA DURDURULAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 13 GÖÇMEN YAKALANDI. ARAÇTA SIKIŞTIRILAN KAÇAK GÖÇMENLER ÇIKARKEN, GÖZALTINA ALINAN 1 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI.

HATAY’DA POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA DURDURULAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 13 GÖÇMEN...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Reşadiye Viyadüğü İçin Rapor Gönderildi — Genç: Süreci Başlatıyoruz
2
Hatay'da Depremzede Kütüphaneye Klima Hırsızlığı: Ülkem Okuyor'dan 'Lütfen Çalma' Notu
3
Hatay’da Tıka Basa Doldurulan Araçta 13 Göçmen Yakalandı — Organizör Tutuklandı
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Anma Töreninde Sert Mesajlar
5
Erzincan'da Yoğun Sis: Görüş 20 Metreye Düştü
6
Hatay’da Jandarmadan Operasyon: Menşei Belirsiz 1 Ton Kırmızı Et Ele Geçirildi
7
Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Şerife Eskalen Medical Point Gaziantep’te

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali