Hatay’da Tıka Basa Doldurulan Araçta 13 Göçmen Yakalandı — Organizör Tutuklandı
Operasyon ve Gelişmeler
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
25 Kasım tarihinde Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde durdurulan hafif ticari araçta 13 kaçak göçmen yakalandı.
Hafif ticari aracın tıka basa göçmenle doldurulması dikkat çekti; göçmenlerin üst üste bindirildiği bildirildi.
Operasyon sonucunda, göçmenleri taşımaya organizatörlük yaptığı belirlenen 1 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
