Hatay’da 'VIP hizmet'le göçmen kaçıran 2 organizatör tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, göçmen kaçakçılığına yönelik yeni bir yöntemle hareket eden şüpheliler yakalandı.

Operasyon detayları

27 Kasım 2025 tarihinde Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde durdurulan 2 otomobil içerisinde, Türkiye’de geçerli oturma izni bulunmayan 2 yabancı uyruklu göçmen tespit edildi.

Göçmenleri yasa dışı yollarla kaçıran ve yakalanmamak için 'VIP hizmet' sundukları belirtilen 2 organizatör hakkında adli süreç başlatıldı ve şüpheliler mahkemece tutuklandı.

Gözaltı ve teslim işlemleri

Gözaltına alınan göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından il göç idaresine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HATAY’DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI