Hatay’da 'VIP hizmet'le göçmen kaçıran 2 organizatör tutuklandı

Hatay'da 'VIP hizmet' uygulayan iki organizatör, 27 Kasım 2025'te düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklandı; göçmenler il göç idaresine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 08:56
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, göçmen kaçakçılığına yönelik yeni bir yöntemle hareket eden şüpheliler yakalandı.

Operasyon detayları

27 Kasım 2025 tarihinde Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde durdurulan 2 otomobil içerisinde, Türkiye’de geçerli oturma izni bulunmayan 2 yabancı uyruklu göçmen tespit edildi.

Göçmenleri yasa dışı yollarla kaçıran ve yakalanmamak için 'VIP hizmet' sundukları belirtilen 2 organizatör hakkında adli süreç başlatıldı ve şüpheliler mahkemece tutuklandı.

Gözaltı ve teslim işlemleri

Gözaltına alınan göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından il göç idaresine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

