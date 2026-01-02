DOLAR
Hatay’da Yeni Yılın İlk Bebeği: 'Sultan Nare'

Hatay'da 2026'nın ilk dakikalarında doğan 'Sultan Nare', yeni yılın ilk bebeği oldu; Vali Mustafa Masatlı aileyi ziyaret edip hediyesini verdi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:25
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:25
Vali Mustafa Masatlı hastanede aileyi ziyaret etti

Hatay'da 2026 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen 'Sultan Nare', yeni yılın ilk bebeği oldu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yılbaşı programı kapsamında Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, Örer ailesi'nin ilk evladı olan bebeğe ilk hediyesini verdi.

Ziyarette Vali Masatlı, Sultan Nare'ye sağlık; aileye ise huzur ve mutluluk dolu bir gelecek diledi.

