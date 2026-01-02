Hatay’da Yeni Yılın İlk Bebeği: 'Sultan Nare'

Vali Mustafa Masatlı hastanede aileyi ziyaret etti

Hatay'da 2026 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen 'Sultan Nare', yeni yılın ilk bebeği oldu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yılbaşı programı kapsamında Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, Örer ailesi'nin ilk evladı olan bebeğe ilk hediyesini verdi.

Ziyarette Vali Masatlı, Sultan Nare'ye sağlık; aileye ise huzur ve mutluluk dolu bir gelecek diledi.

HATAY’DA 2026 YILININ İLK DAKİKALARINDA DOĞAN ‘SULTAN NARE’ BEBEK, YENİ YILIN İLK BEBEĞİ OLDU.