Hatay'da Zeytin Bahçesinde 625 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi

Altınözü, 26 Kasım

Hatay İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen planlı faaliyette, Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde zeytin bahçesi içinde torbaya gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Operasyon; Altınözü İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Reyhanlı KOM Takip Timi, uyuşturucu madde arama köpeği ve Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışmasıyla icra edildi.

Yapılan aramada 625 bin adet captagon uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.U. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

