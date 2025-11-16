Hatay Defne'de sendika ofisinin bulunduğu prefabrik yapı yandı

Olay ve müdahale

Hatay'ın Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bulunan ve bir sendika tarafından ofis olarak kullanılan prefabrik yapıda yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek yapıyı alevlere teslim etti. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu.

Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Hasar

Çıkan yangın sonucunda prefabrik ofis kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HATAY’IN DEFNE İLÇESİNDE PREFABRİK KONTEYNER ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.