Hatay Defne'de sendika ofisinin bulunduğu prefabrik yapı yandı

Defne Akdeniz Mahallesi'nde sendika ofisinin bulunduğu prefabrik yapıda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; yapı kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 09:38
Olay ve müdahale

Hatay'ın Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bulunan ve bir sendika tarafından ofis olarak kullanılan prefabrik yapıda yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek yapıyı alevlere teslim etti. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu.

Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Hasar

Çıkan yangın sonucunda prefabrik ofis kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?