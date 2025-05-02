HAVELSAN, TEKNOFEST KKTC Ziyaretçilerini Teknoloji ile Buluşturuyor

HAVELSAN, TEKNOFEST KKTC'de Fark Yaratan Deneyimler Sunuyor

HAVELSAN, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleşen TEKNOFEST etkinliğinde, teknoloji meraklılarına olağanüstü deneyimler sunuyor. Şirketin Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, etkinlikteki standlarına gelen ziyaretçilerin paraşüt simülatörü ve atıc simülatörü gibi yeniliklerle buluştuğunu belirtti.

Teknolojik Deneyimlerle Dolu Bir Gün

TEKNOFEST'te, gençlerin ilgisini çeken birçok atölye düzenlenirken, paraşüt simülatörü deneyimi de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Mehmet Akif Nacar açıklamalarında, "Ziyaretçiler paraşüt simülatörü deneyimi yaşayabiliyor. Benzer şekilde atış simülatörünü de deneyimleyebilirler," diyerek etkinlikteki teknoloji odaklı aktivitelerin önemine vurgu yaptı.

Bu yılki TEKNOFEST, gençlerin teknoloji ile buluşma fırsatı bulduğu, interaktif deneyimlerin ön planda olduğu bir platform olarak dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ziyaretçilerini ağırlıyor. HAVELSAN, KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'teki standında, paraşüt ve atış simülatöründen gençlere yönelik atölyelere kadar birçok deneyimi ziyaretçilere sunuyor. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, HAVELSAN standında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ziyaretçilerini ağırlıyor. HAVELSAN, KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'teki standında, paraşüt ve atış simülatöründen gençlere yönelik atölyelere kadar birçok deneyimi ziyaretçilere sunuyor. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, HAVELSAN standında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.