Hayati Yazıcı Trabzon'da AK Parti'nin Proje Vizyonunu Açıkladı

Hayati Yazıcı, Trabzon'da önemli açıklamalarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Trabzon'da düzenlenen Siyaset Akademisi programında, partiler arası siyasi rekabetin önemine vurgu yaptı. Yazıcı, "Partiler arası siyasi rekabet, ülkenin sorunlarına çözüm üretmek, hayatı kolaylaştırmak ve insanımızın önündeki ekonomik engelleri ortadan kaldırmak için gereklidir" dedi.

Gençlik Akademileri kapsamında konuşma yaptı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin düzenlediği "Gençlik Akademileri" etkinliği çerçevesinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde katılımcılarla bir araya gelen Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemdeki AK Parti'nin kuruluşuna da değindi. "Yılmadık arkadaşlar. Hiçbir zaman maruz kaldığımız hukuk dışı davranışlar bizleri yıldırmamıştır çünkü üstün olan haktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin siyasi yelpazesi

Yazıcı, Türkiye'de 167 siyasi parti bulunduğunu hatırlatarak, 38'inin seçime girme yeterliliğine sahip olduğunu belirtti. Buna rağmen AK Parti'nin, siyasi anlamda farklı bir yerde durduğunu ifade etti. "AK Parti'nin siyasi yelpazede durduğu yer, milletin bulunduğu yerdir" diyen Yazıcı, millete hitap eden bir parti olduklarını vurguladı.

İnsanı gözeten bir siyaset anlayışı

Yazıcı, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünün önemine dikkat çekerek, insanı gözetmeyen hiçbir faaliyetin başarı şansının olmadığını ifade etti. "Duruşu olan bir partiyiz. Duruşumuzun merkezinde 'İnsan var' dediğimizi belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

Proje odaklı siyasi rekabet

Yazıcı, siyasi rekabetin projeler üzerinden gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün muhalefete baktığınızda ülkenin sorunlarına çözüm olabilecek bir proje sunduklarının örneğini verebilir misiniz?" dedi. Türkiye'nin coğrafi stratejik üstünlüğüne de değinen Yazıcı, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin bu üstünlüğü etkin hale getireceğini savundu.

Terörsüz Türkiye hedefi

Bir gencin, DEM Parti heyetinin Adalet Bakanı ile görüşme talebiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Yazıcı, "Terör örgütünün faaliyetinin sonlanması ve silahların teslim edilmesi gerekmektedir" diyerek hükümetin bu konudaki kararlılığını dile getirdi.

Yerel ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Trabzon'daki adresinde Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığına da ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı (sağ 2), Trabzon programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, İl Başkanı Sezgin Mumcu ile görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı (sağ 2), Trabzon programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, İl Başkanı Sezgin Mumcu ile görüştü.