Hayrabolu'da Yoğun Sis: Görüş 10 Metreye Kadar Düştü

Hayrabolu'da yoğun sis görüşü yer yer 10 metreye düşürdü; sabah trafik aksadı, emniyet sürücüleri hız azaltıp farları açık tutmaları konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:52
Sis trafikte aksamalara yol açtı, Emniyet sürücüleri uyardı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan yoğun sis, ilçe genelinde görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü.

Sisin özellikle sabahın erken saatlerinde etkisini artırmasıyla trafikte aksamalar yaşandı ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunarak hızların düşürülmesi ve araç farlarının mutlaka açık tutulması gerektiğini hatırlattı.

Yoğun sis, hem ilçe merkezinde hem de kırsal alanlarda ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

