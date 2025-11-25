Hazarbaba'dan 'Şiddete Sıfır Tolerans' Çağrısı

Hazarbaba zirvesinde düzenlenen etkinlikte 'Şiddete sıfır tolerans' pankartı açıldı; Ömer Faruk Ergün tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 16:33
Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün farkındalık etkinliği

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, 2 bin 347 rakımlı Hazarbaba Dağı'nda farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlikte, 'Şiddete sıfır tolerans' mesajı taşıyan pankart açıldı ve katılımcılara bu çağrı duyuruldu.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, konuşmasında kadına yönelik şiddetin sadece bireysel bir sorun olmadığını; toplumun adalet duygusunu, vicdanını ve eşitlik anlayışını zedeleyen bir tehdit olduğunu vurguladı. Ergün, toplumsal farkındalığın artırılmasının şiddetin önlenmesinde kritik bir rol oynadığını belirtti.

Ayrıca, yıl boyunca paydaş kurumlarla yürütülen farkındalık çalışmaları çerçevesinde Hazarbaba Dağı'ndan verilen mesajın kadına yönelik şiddete karşı topyekün mücadeleye dikkat çektiğini aktaran Ergün, tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

