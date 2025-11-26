Hector ve Mailo: Batman'da Narkotik Operasyonlarının Kâbusu

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki dedektör köpekler Hector ve Mailo, son dönem operasyonlarındaki başarısıyla kentte uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline geldi. Yaptıkları tespitlerle operasyonlara hız kazandıran iki köpek, güvenlik güçlerine önemli avantaj sağlıyor.

Eğitim ve görev süreci

Şube personeli polis memuru Barış Demirer, Hector ve Mailo'nun eğitiminden operasyonlara kadar uzanan süreci İHA muhabirine anlattı. Demirer, Alman çoban köpeği olan Mailo ile Belçika çoban köpeği Hector'un 2 yaşında olduğunu belirterek, köpeklerin Ankara Gölbaşı’ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezinde bir yıllık yoğun eğitim gördüğünü ve yaklaşık bir buçuk yıldır Batman'da aktif görev yaptıklarını söyledi.

Operasyon başarıları

Demirer, Hector ve Mailo'nun göreve başladıkları günden itibaren 17 farklı operasyona katıldıklarını, bu operasyonlarda 28 şüphelinin yakalanıp tutuklandığını ve toplam 140 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini aktardı. Demirer, köpeklerin üstün koku alma kabiliyeti sayesinde en zor noktaların dahi tespit edilebildiğini vurguladı. Özellikle ev aramaları ve otobüs aramalarının ayrıntılı olduğuna dikkat çekerek; depolar, mazot tankları, koltuk altları, otobüs motor bölmeleri hatta dolu bir yakıt deposu gibi insanın ulaşamayacağı noktalarda bile tespit yapabildiklerini, geçtiğimiz aylarda bir aracın yakıt deposundaki maddeyi bile bulduklarını kaydetti.

Halkla ilişkiler ve şehirdeki etkileri

Hector ve Mailo'nun sadece operasyonlarda değil halka açıldıklarında da büyük ilgi gördüğünü belirten Demirer, köpeklerin özellikle okul bahçeleri ve parklarda çocukların sevgisini kazandığını söyledi. Sokakta yürürken çocukların 'Anne Mailo geldi' diye bağırdığını aktaran Demirer, bu ilginin vatandaşların köpeklere karşı korkularını azalttığını ve güven duygusunu pekiştirdiğini ifade etti.

Demirer son olarak, Hector ve Mailo'nun hem dost hem görev arkadaşı olduğunu vurgulayarak, 'Batman'da uyuşturucuyla mücadelede dosta güven, suçlulara korku salmaya devam ediyoruz. Hector ve Mailo ile birlikte adeta bir destan yazıyoruz' dedi.

