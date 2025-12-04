Her 8 kadından biri meme kanseri riski taşıyor — Erken tanı hayat kurtarıyor

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bekir Kuru, kadınlarda meme kitlelerinin yaşa göre değiştiğini ve meme kanserinde erken tanının tedavi başarısını ciddi oranda artırdığını vurguladı.

Hangi kitleler hangi yaşta görülüyor?

Prof. Dr. Bekir Kuru, 20-40 yaş arasında en sık görülen meme kitlesinin fibroadenom, 30-50 yaş arasında en sık rastlanan kitlenin memede kist olduğunu, 40 yaşından sonra ise en sık rastlanan kitlenin meme kanseri olduğunu belirtti. Yapılan araştırmaların her 8 kadından birinin yaşamı boyunca meme kanseri tanısı alacağını gösterdiğini aktardı.

Erken tanının önemi

Prof. Dr. Kuru, meme kanserinde erken tanının hastalığın büyümeden ve yayılmadan saptanması anlamına geldiğini ve kitleyi erken fark eden kadınlarda tedavi şansının çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Erken tanı yöntemleri

Erken tanı yöntemleri arasında aylık kendi kendine meme muayenesi, hekim tarafından düzenli klinik meme muayenesi, mamografi ve meme ultrasonu bulunduğunu belirten Prof. Dr. Kuru, şu bilgileri paylaştı:

Tanı konulan olguların yaklaşık yüzde 40’ının kadınlar tarafından kitle fark edilmesiyle saptandığını, bu nedenle kendi kendine muayenenin öneminin büyük olduğunu vurguladı. Bu muayenenin her ay adet bitiminden sonra kolaylıkla yapılabildiğini söyledi.

Yaşa göre öneriler

Prof. Dr. Kuru, yaş grubuna göre muayene ve tetkik önerilerini şu şekilde açıkladı:

20-40 yaş arası kadınlar: Meme hastalıkları uzmanı tarafından her 3 yılda bir muayene ve meme ultrasonu öneriliyor.

40 yaş ve üzeri kadınlar: Her yıl hem mamografi hem de meme ultrasonu yapılması tavsiye ediliyor.

40 yaşından önce mamografi

Prof. Dr. Kuru, 40 yaş öncesi meme yoğunluğunun fazla olması nedeniyle mamografinin duyarlılığının düşük olduğunu ve bu nedenle 40 yaşından önce tek başına mamografinin genellikle önerilmediğini belirtti.

Aile öyküsünün rolü

Anne, baba, kız kardeş veya kız çocuğu gibi birinci derece yakınlarında meme kanseri olan kadınların riskinin daha yüksek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kuru, aile öyküsü olan kadınların daha erken yaşta tarama ve takiplerini başlatmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Son olarak

Prof. Dr. Bekir Kuru, meme kanserinde erken tanının yaşam kurtarıcı olduğunu belirterek, tüm kadınların düzenli meme muayenesi yaptırmalarını ve kendi kendine muayeneyi aksatmamalarını önerdi.

GENEL CERRAHİ VE CERRAHİ ONKOLOJİ UZMANI PROF. DR. BEKİR KURU