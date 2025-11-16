Her 8 Yetişkinden Biri Diyabetli: Türkiye'de Artış ve Önlem Çağrısı

Doç. Dr. Pınar Köksal, Türkiye’de her 8 yetişkinden 1’inin diyabetli olduğunu vurguladı; 2024'te dünya çapında 540 milyon hasta var, önlem ve farkındalık çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 09:58
Her 8 Yetişkinden Biri Diyabetli: Türkiye'de Artış ve Önlem Çağrısı

Diyabet nedir?

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Doç. Dr. Pınar Köksal, diyabetin hem Türkiye’de hem de dünyada hızla artan bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirterek, toplumun bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Köksal, diyabetin (şeker hastalığının) vücudun kan şekerini düzenleme yeteneğini bozan kronik bir metabolik hastalık olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Glukoz, vücudun temel enerji kaynağıdır. Ancak glukozun hücrelere girebilmesi için pankreas tarafından üretilen insülin hormonuna ihtiyaç vardır. Diyabetli bireylerde ya yeterli insülin üretilemez ya da üretilen insülin etkili bir şekilde kullanılamaz. Bu da kan şekerinin yükselmesine ve uzun vadede organ hasarına neden olur. Diyabet, yalnızca kan şekeri yüksekliği değil; kalp, böbrek, göz ve sinir sistemini etkileyen sistemik bir hastalıktır."

Türkiye ve dünya ölçeğinde durum

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2024 itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 540 milyon yetişkin diyabet hastası bulunuyor. 2045 yılına kadar bu sayının 780 milyona ulaşması bekleniyor.

Doç. Dr. Köksal, Türkiye’nin Avrupa’da diyabetin en sık görüldüğü ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Ülkemizde her 8 yetişkinden 1’i diyabet hastası. Obezite, yanlış beslenme alışkanlıkları, stres ve hareketsizlik, özellikle Tip 2 diyabetin artışında büyük rol oynuyor. Bu nedenle toplumsal farkındalık ve yaşam tarzı değişiklikleri son derece önemli." dedi.

Diyabetin yol açtığı sağlık sorunları

Kontrol altına alınmayan diyabetin uzun vadede çok sayıda ciddi soruna neden olabileceğine dikkat çeken Köksal, şu uyarılarda bulundu:

"Diyabet, kalp-damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, görme kaybı, sinir hasarı ve diyabetik ayak gibi komplikasyonlara neden olabilir. Bu komplikasyonlar erken dönemde belirti vermediği için, düzenli doktor kontrolü ve laboratuvar takibi çok önemlidir."

Önlem ve tedavi: Yaşam tarzı değişiklikleri

Doç. Dr. Köksal, diyabetin önlenebilir ve kontrol altına alınabilir bir hastalık olduğunu vurgulayarak tedavinin temelinin yaşam tarzı değişiklikleri olduğunu söyledi:

"Dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, kilo kontrolü ve düzenli sağlık kontrolleri diyabetin hem önlenmesinde hem de yönetiminde büyük fark oluşturuyor. Özellikle risk grubunda olan kişilerin - aile öyküsü, fazla kilo, yüksek tansiyon veya gebelik şekeri geçmişi olan bireylerin - kan şekeri ölçümlerini düzenli yaptırması gerekir."

Medicana Bursa'dan çağrı: "diyabeti birlikte önleyebiliriz"

Medicana Bursa Hastanesi olarak diyabet farkındalığını artırmak amacıyla Kasım ayı boyunca bilgilendirme etkinlikleri düzenleyeceklerini bildiren Doç. Dr. Köksal, "Diyabetle mücadele, bireysel değil toplumsal bir sorumluluktur. Erken tanı ve bilinçli yaşam tarzı değişiklikleri ile diyabetin önüne geçebiliriz. Tüm vatandaşlarımızı, kan şekeri ölçümü yaptırmaya ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

