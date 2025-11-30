Heykel'de 'Meydan Kadınların' Dayanışma Pazarı İlgi Gördü

Orhangazi Parkı'nda kadın emeği ve yöresel lezzetler buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Meydan Kadınların' sloganıyla düzenlenen dayanışma pazarı bir kez daha Heykel Orhangazi Parkı'nda kuruldu. Etkinlik, kadınların ürettiği el işi ürünler ve yöresel tatların sergilendiği stantlarla renkli görüntülere sahne oldu ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

'Geçinen ve Gülümseyen Bursa' vizyonu doğrultusunda kadın emeğini görünür kılmayı hedefleyen belediye, 'Meydan Kadınların' projesiyle kadınların ekonomik güçlenmesine destek vermeye devam ediyor. Etkinlik kapsamında açılan stantlarda çeşitli el sanatları ürünleri ile yerel lezzetler gün boyu ziyaretçilere sunuldu.

Dernek ve kooperatif temsilcileri, bu tür organizasyonların kadınların üretime katılımını artırmada önemli rol oynadığını vurgulayarak, her alanda destek sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. Orhangazi Parkı'ndaki pazar, hem üreticiler hem de vatandaşlar için verimli ve renkli bir buluşma alanı oluşturdu.

