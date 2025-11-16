Hilvan'da Trafik Kazası: Alev Alan Otomobil Art Arda Patladı

Hilvan'da trafik kazası sonrası alev alan otomobil art arda patladı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Eski Hilvan-Şanlıurfa yolu üzerindeki Akziyaret-İlhan arası devlet yolu mevkiinde meydana gelen kazada bir otomobil, arkadan çarptığı pikapla yaşanan temasın ardından alev aldı.

Kaza ve patlama anları

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir pikabın aniden fren yapması sonucu arkadan gelen otomobil pikaba çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı ve alevler kısa sürede büyüdü. Araçta art arda patlamalar meydana geldiği, korku dolu anların çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildiği bildirildi.

Müdahale ve başlatılan inceleme

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Ayrıca, kazada pikap sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı yönünde iddialar olduğu aktarıldı.

ŞANLIURFA’NIN HİLVAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASININ ARDINDAN ALEV ALAN OTOMOBİLDE ART ARDA PATLAMALAR YAŞANDI. KORKU DOLU ANLAR ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ.