Hindistan'da Asılsız İhbarda Bulunanlara Uçuş Yasağı Geliyor

Hindistan'da Uçuş Güvenliği İçin Yeni Önlemler

Hindistan'da son günlerde artan sahte bomba tehditleri, hükümeti harekete geçirdi. Asılsız ihbarda bulunanların "uçuşa yasaklılar" listesine eklenmesi gündemde.

Bomba Tehditleri Hava Taşımacılığını Tehdit Ediyor

Hindistan'da hem iç hem de dış hatlarda en az 10 uçuş, son üç gün içinde sahte bomba ihbarları nedeniyle olumsuz etkilendi. Hava yolu şirketlerine yapılan tehditlerin ardından, Sivil Havacılık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı temsilcileri, durumu değerlendirmek amacıyla acil toplantılar düzenledi.

Yeni Önlemler Neler Olacak?

Yetkililer, uçuş güvenliğini artırmak adına atılacak adımlardan biri olarak asılsız ihbarda bulunan kişilerin "uçuşa yasaklılar" listesine alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, uçaklarda görev yapan hava polisi sayısının artırılması da planlar arasında yer alıyor.

Bir Örnek Olay: Air India Uçağı

Dün, Air India'ya ait bir yolcu uçağı, ABD'ye olan seferi sırasında internet üzerinden gelen bir "bomba tehdidi" nedeniyle Kanada'nın Iqaluit kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı. Son 72 saat içinde birçok Hindistan merkezli hava yolu şirketi, sahte ihbarlar nedeniyle seferlerini durdurmak veya acil iniş yapmak zorunda kaldı.