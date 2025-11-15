Hindistan'da Karakolda Patlama: Cemmu Keşmir'de 9 Ölü, 32 Yaralı

Nowgam karakolunda adli inceleme sırasında patlama meydana geldi

Hindistan’ın Cemmu Keşmir eyaletine bağlı Srinagar kentindeki Nowgam karakolunda, toplanan patlayıcılardan numune alındığı sırada bir patlama meydana geldi. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından karakol içinde ve park halindeki bazı araçlarda yangın çıktı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, karakola yakın binalarda da ciddi hasar oluştu.

Bölge Polis Şefi Nalin Prabhat yaptığı açıklamada, ölenlerin çoğunun adli tıp görevlileri ve polis olduğunu belirtti. Prabhat, patlamanın adli inceleme için numune alınırken gerçekleştiğini ifade etti.

Prabhat ayrıca, söz konusu patlayıcıların yakın zamanda Haryana eyaletine bağlı Faridabadta ele geçirildiğini, karakola feribotla getirildiğini ve bunun başkent Yeni Delhide geçen günlerde meydana gelen araç patlamasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak karakolda tutulduğunu aktardı.

Öte yandan, pazartesi günü başkent Yeni Delhi'deki Kızıl Kale yakınlarında meydana gelen araç patlamasında 13 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı. Hindistan hükümeti olayı terör saldırısı olarak nitelendirmişti.

Soruşturma ve güvenlik incelemeleri devam ediyor; yetkililer olayla ilgili ayrıntıları açıklamaya devam ediyor.

