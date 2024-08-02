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Hırsızlık Çetesi Ele Geçirildi: 6 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da yapılan operasyonda, Kocaeli ve çevresinden park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3.5 milyon liralık hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 21:01
Hırsızlık Çetesi Ele Geçirildi: 6 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Hırsızlık Operasyonu

Kocaeli ve çevre illerde tırlar ile şantiyelerden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen kapsamlı soruşturma sonucu 6 kişi tutuklandı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 40 günlük teknik ve fiziki takibi neticesinde İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüpheliler M.E., O.K., B.E., B.E., S.M. ve S.G. yakalandı.

Çalınan Malzemeler ve Değeri

Operasyon sırasında, şüphelilerin sakladığı depoda yapılan aramalarda 1 milyon lira değerinde malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen mallar, sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık esnasında kullanılan ikiz plakalar da bulundu. Hırsızlık bürosunun elde ettiği bilgilere göre, çetenin çaldığı malzemeler arasında 700 bin liralık et, kablo ve çeşitli elektronik eşyalar yer alıyor.

Adli Süreç Başlatıldı

Kocaeli'ye getirilen zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Çok sayıda suç kaydı bulunan bu kişilerin tutukluluk süreci devam ediyor.

Not: Olayla ilgili soruşturma sürüyor, ekiplerin daha fazla bilgiye ulaşmak için çalışmaları devam etmektedir.

Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme...

Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme çaldıkları ileri sürülen 6 şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, Kocaeli'ne getirilip polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme...

Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme çaldıkları ileri sürülen 6 şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, Kocaeli'ne getirilip polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme...

Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme çaldıkları ileri sürülen 6 şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, Kocaeli'ne getirilip polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme...

Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme çaldıkları ileri sürülen 6 şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, Kocaeli'ne getirilip polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme...

Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme çaldıkları ileri sürülen 6 şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, Kocaeli'ne getirilip polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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