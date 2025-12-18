Hisarcık'ta Dereköy Şehit Fatih Seven İlk ve Ortaokulu'nda Yerli Malı Haftası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy Şehit Fatih Seven İlk ve Ortaokulu'nda Yerli Malı Haftası dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

Protokol katıldı

Programa Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci ile Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin katıldı.

Yöresel tanıtım ve stantlar

Etkinlik kapsamında öğretmenler ve öğrenciler, yerel kıyafetler giyerek Türkiye’nin farklı bölgelerine ait yerli ve milli ürünlerin tanıtımını yaptı. Okulda kurulan stantlarda çeşitli yörelere özgü ürünler sergilenirken, katılımcılara yerli ürünlerden ikram edildi.

HİSARCIK’TA YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ