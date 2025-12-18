DOLAR
42,73 -0,02%
EURO
50,23 -0,06%
ALTIN
5.945,09 0,26%
BITCOIN
3.718.967,85 -1,1%

Hisarcık'ta Dereköy Şehit Fatih Seven İlk ve Ortaokulu'nda Yerli Malı Haftası

Dereköy Şehit Fatih Seven İlk ve Ortaokulu'nda Yerli Malı Haftası kutlandı; protokol katıldı, öğrenciler yöresel kıyafetlerle yerli ürünleri tanıttı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:05
Hisarcık'ta Dereköy Şehit Fatih Seven İlk ve Ortaokulu'nda Yerli Malı Haftası

Hisarcık'ta Dereköy Şehit Fatih Seven İlk ve Ortaokulu'nda Yerli Malı Haftası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy Şehit Fatih Seven İlk ve Ortaokulu'nda Yerli Malı Haftası dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

Protokol katıldı

Programa Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci ile Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin katıldı.

Yöresel tanıtım ve stantlar

Etkinlik kapsamında öğretmenler ve öğrenciler, yerel kıyafetler giyerek Türkiye’nin farklı bölgelerine ait yerli ve milli ürünlerin tanıtımını yaptı. Okulda kurulan stantlarda çeşitli yörelere özgü ürünler sergilenirken, katılımcılara yerli ürünlerden ikram edildi.

HİSARCIK’TA YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

HİSARCIK’TA YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

HİSARCIK’TA YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekirdek Aile Küçülüyor, Yalnız Yaşam Artıyor — Prof. Dr. Vehbi Ünal'ın Değerlendirmesi
2
BŞEÜ'nün İHA Projeleri: BeyTürk BF ve Alfa Kurt Sergide İlgi Odağı
3
Vali Sözer 112 ve GAMER'de İnceleme: Acil Müdahale Vurgusu
4
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi artık Anka Toplu Konutları
5
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi 4 Yıldır Şifa Dağıtıyor
6
Diyarbakır'da Düğün Sonrası Havai Fişek Elinde Patladı
7
Kütahya'da ÇOGEP-2025: Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar kursiyerleri sahne aldı

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış