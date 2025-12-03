Hisarcık'ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada yolcu hayatını kaybetti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Sefaköy’den Dereköy istikametine seyreden bir otomobilin evin duvarına çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sefaköy’den Dereköy istikametine seyreden H.H.K. yönetimindeki 37 FF 425 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sefaköy’de bir evin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan araçtaki yolcu ve sürücünün eşi N.K. (67), ambulansla sevk edildiği Hisarcık Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü H.H.K. (69) ise Emet Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

