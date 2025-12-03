Hisarcık'ta Şap Karantinası Yeniden Başladı

Hisarcık'ta şap karantinası yeniden uygulamaya alındı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde daha önce 24 Eylül 2025 tarihinde başlatılıp 12 Kasım 2025 tarihinde kaldırılan şap karantinası, Kurtdere köyündeki bir hayvancılık işletmesinde bir büyükbaş hayvanda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine yeniden yürürlüğe kondu.

Alınan önlemler ve kapsam

Tespit üzerine ilçe genelinde karantina tedbirleri tekrardan uygulanmaya başlandı ve bölge hayvan giriş çıkışlarına kapatıldı. Konuyla ilgili olarak kaymakam başkanlığında toplanan komisyon, ilçe merkezindeki tüm mahalleler ile 25 köyü koruma ve gözetim bölgesi ilan etme kararı aldı.

Karantinanın kaldırılması

Yetkililer, hastalığın seyrine göre değerlendirme yapılacağını; hiç hasta hayvan kalmadığında ve diğer işletmelere sıçramadığı takdirde karantinanın komisyon kararıyla kaldırılacağını belirtti.

HİSARCIK İLÇESİNDE YENİDEN ŞAP KARANTİNASI