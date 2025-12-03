Hisarcık'ta Şap Karantinası Yeniden Başladı

Kütahya Hisarcık'ta Kurtdere köyünde bir büyükbaşta şap tespit edilince, 24 Eylül-12 Kasım 2025 karantinası yeniden yürürlüğe kondu; 25 köy koruma bölgesi ilan edildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:08
Hisarcık'ta Şap Karantinası Yeniden Başladı

Hisarcık'ta şap karantinası yeniden uygulamaya alındı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde daha önce 24 Eylül 2025 tarihinde başlatılıp 12 Kasım 2025 tarihinde kaldırılan şap karantinası, Kurtdere köyündeki bir hayvancılık işletmesinde bir büyükbaş hayvanda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine yeniden yürürlüğe kondu.

Alınan önlemler ve kapsam

Tespit üzerine ilçe genelinde karantina tedbirleri tekrardan uygulanmaya başlandı ve bölge hayvan giriş çıkışlarına kapatıldı. Konuyla ilgili olarak kaymakam başkanlığında toplanan komisyon, ilçe merkezindeki tüm mahalleler ile 25 köyü koruma ve gözetim bölgesi ilan etme kararı aldı.

Karantinanın kaldırılması

Yetkililer, hastalığın seyrine göre değerlendirme yapılacağını; hiç hasta hayvan kalmadığında ve diğer işletmelere sıçramadığı takdirde karantinanın komisyon kararıyla kaldırılacağını belirtti.

HİSARCIK İLÇESİNDE YENİDEN ŞAP KARANTİNASI

HİSARCIK İLÇESİNDE YENİDEN ŞAP KARANTİNASI

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Hakan Fidan Brüksel'de: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Görüştü
2
Mustafa Şahin'den Dünya Engelliler Günü'nde Akülü Sandalye Desteği
3
Uludağ'da Kar Kalınlığı 6 Santimetreye Geriledi
4
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Asiltürk 112 Çağrı Merkezi'nde Göreve Katıldı
5
Trabzon'un 170 Yıllık Afet Gerçeği: Seller ve Heyelanlar Öne Çıkıyor
6
Aydın Valisi Yakup Canbolat: "Tüm özel bireylerimiz, bizler için birer ilham kaynağıdır"
7
Müteahhit Mehmet Kaya'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde