HIV Tehdidi Sürüyor: Dünya AIDS Günü'nde Uzman Uyarısı

Dr. Işık Altınkaya, Dünya AIDS Günü'nde HIV tehdidine dikkat çekti; korunma, tedavi ve testin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:47
HIV Tehdidi Sürüyor: Dünya AIDS Günü'nde Uzman Uyarısı

HIV Tehdidi Sürüyor: Dünya AIDS Günü'nde Uzman Uyarısı

Sivas Numune Hastanesi’nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Işık Altınkaya, 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Dünya AIDS Günü ve hastalığın tanımı

Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu (AIDS) farkındalığını artırmak amacıyla her yıl 1 Aralık’ın Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1988 yılında Dünya AIDS Günü olarak kabul edildiğini anımsatan Uzm. Dr. Altınkaya,

AIDS, İnsan Bağışık Yetmezlik Virüsüne (HIV) bağlı olarak gelişen bulaşıcı, kronik ve viral bir enfeksiyondur. Hastalık en sık korunmasız cinsel temasla, damar içi madde kullanıcılarının ortak enjektör paylaşımıyla ya da hamilelik, doğum ve emzirme dönemlerinde anneden bebeğe bulaş yoluyla yayılmaktadır. Bunun dışında günlük aktiviteler, öpüşme, sarılma, tokalaşma; kişisel eşyaların, yiyecek ya da suyun paylaşılması gibi sıradan temaslarla HIV bulaşmaz

HIV virüsünden korunmada önlem almanın tedaviden çok daha etkili ve ekonomik olduğunun altını çizen Altınkaya, Günümüzde hastalığın teşhis, tedavi ve bakım olanaklarının gelişmesiyle birlikte HIV enfeksiyonu, fırsatçı enfeksiyonlar da dahil olmak üzere, doğru yönetildiğinde kişilerin uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesine imkân sağlayan yönetilebilir kronik bir süreç haline gelmiştir diye konuştu.

Mutlaka HIV testi yapılmalıdır

HIV enfeksiyonunun bağışıklık sistemini hedef aldığını belirten Uzm. Dr. Altınkaya, HIV, bağışıklık sistemini hedef alır ve kişinin normalde hastalık yapmayan mikroorganizmalara karşı savunmasız hale gelmesine neden olur. Ayrıca bazı kanser türlerine karşı da duyarlılığı artırır. Virüs bağışıklık sistemini zayıflatıp bozduğu için enfekte kişiler zamanla bağışıklıklarını kaybederler. HIV enfeksiyonunun tedavi edilmediğinde yıllar içinde ilerleyerek yol açtığı en ileri aşama AIDS olarak adlandırılır. AIDS; belirli kanserlerin, enfeksiyonların veya diğer ciddi klinik durumların ortaya çıkmasıyla kendini gösterir.

HIV enfeksiyonu, önlenebilir bir hastalıktır ve bu çok önemlidir. Kişinin HIV durumunu bilmesi yalnızca kendisi için değil, aynı zamanda bulaştırıcılığın önlenmesi açısından toplum sağlığı için de kritik bir adımdır. Günümüzde etkin tedaviler sayesinde HIV ile yaşayan bireyler uzun bir ömür sürebilmekte ve virüsün bulaştırıcılığı neredeyse tamamen ortadan kalkabilmektedir. Bu nedenle şüpheli her durumda mutlaka HIV testi yapılmalıdır

ALTINKAYA: "HIV ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIKTIR"

ALTINKAYA: "HIV ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIKTIR"

İLGİLİ HABERLER

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hong Kong'da Wang Fuk Court Yangınında Can Kaybı 151'e Yükseldi
2
Bozdoğan Belediyesi, İsmet Sezgin Lisesi’nde Çevre ve Kaldırım Çalışmasını Tamamladı
3
Birol Öztürk'ün Kitapları Storytel Kütüphanesine Eklendi
4
Selçuklu'da Atık Kumbaram Projesi Sürüyor — 2 bin 130 Ton Geri Kazanıldı
5
Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
6
Şahinbey Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 13 Madde Komisyonlara Havale Edildi
7
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel’den YÖK’e Mektup: İdari Personele Tayin Hakkı ve Tazminat Talebi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı