Hizbullah, İki Numaralı Komutan Haytham Ali Tabatabai’nin Ölümünü Doğruladı

Hizbullah, iki numaralı ismi Haytham Ali Tabatabai'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı; Tabatabai'nın örgütün kurucularından ve deneyimli bir komutan olduğu belirtildi.