Hizbullah, İki Numaralı Komutan Haytham Ali Tabatabai’nin Ölümünü Doğruladı

Hizbullah, iki numaralı ismi Haytham Ali Tabatabai'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı; Tabatabai'nın örgütün kurucularından ve deneyimli bir komutan olduğu belirtildi.

Hizbullah, örgütün ikinci ismi Haytham Ali Tabatabai'nin İsrail’in düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hizbullah açıklamasında Tabatabai’yi "büyük bir komutan" olarak nitelendirdi; örgütte yıllarca görev yaptığı ve Hizbullah’ın temellerini atan liderler arasında bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, ölümünün İsrail’in Lübnan’ın başkentine düzenlediği saldırıda gerçekleştiği belirtildi. Örgütün ifadesine göre Tabatabai, uzun yıllara yayılan faaliyetleriyle Hizbullah içinde önemli bir figürdü.

Konuyla ilgili gelişmeler ve resmi teyitler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

