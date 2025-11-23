Hizbullah, İki Numaralı Komutan Haytham Ali Tabatabai’nin Ölümünü Doğruladı
İsrail'in Lübnan başkentindeki saldırısında hayatını kaybetti
Hizbullah, örgütün ikinci ismi Haytham Ali Tabatabai'nin İsrail’in düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hizbullah açıklamasında Tabatabai’yi "büyük bir komutan" olarak nitelendirdi; örgütte yıllarca görev yaptığı ve Hizbullah’ın temellerini atan liderler arasında bulunduğu vurgulandı.
Açıklamada, ölümünün İsrail’in Lübnan’ın başkentine düzenlediği saldırıda gerçekleştiği belirtildi. Örgütün ifadesine göre Tabatabai, uzun yıllara yayılan faaliyetleriyle Hizbullah içinde önemli bir figürdü.
Konuyla ilgili gelişmeler ve resmi teyitler geldikçe haberimiz güncellenecektir.
HİZBULLAH, İKİ NUMARALI İSMİ OLAN HAYTHAM ALİ TABATABAİ'NİN İSRAİL’İN DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİĞİNİ DOĞRULADI.