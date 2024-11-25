Hizbullah, İsrail Birliğini Beyyada'da Hedef Aldı

Hizbullah, İsrail Birliğini Hedef Aldığını Duyurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde yer alan Beyyada kasabasında bir İsrail birliğinin hedef alındığını açıkladı. Açıklamada, İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin büyük kayıplar verdikten sonra kasabadan çekilirken bir eve sığındığı belirtildi.

Beyyada'daki Osakalan Hedef

Hizbullah, söz konusu evin vurulduğunu ve İsrail güçlerinden ölü ve yaralıların olduğu bilgilerini paylaştı. Lübnan resmi haber ajansı NNA, sabah saatlerinde İsrail ordusuna ait askeri araçlar eşliğinde yürütülen devriyelerin Şema kasabasından Beyyada'ya ilerlediğini bildirmişti.

Tanklar Vuruldu, Çatışmalar Sürüyor

Habere göre, Hizbullah tarafından hedef alınan birliğin iki Merkava tankının vurulması dikkat çekti. Ayrıca Hizbullah'ın kasabadaki İsrail güçlerinin toplandığı alanları da hedef aldığı ifade edildi. NNA, Marun er-Ras, Aynata ve Bint Cubeyl bölgelerinde çatışmaların yaşandığını ve Hizbullah’ın Şema ve Beyyada çevresindeki İsrail mevzilerini hedef aldığını aktardı.

Çatışmaların sürdüğü ve İsrail tanklarının bölgeden çekildiği bilgisi de edinildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.