Höbek Mahallesi'ne 8 bin 600 ton sıcak asfalt

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ilçesi Höbek Mahallesi'nde önemli bir yol yatırımı gerçekleştirdi. Mahalleyi şehir merkezine bağlayan ana erişim yolunda tamamlanan çalışmalarla ulaşım daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

Çalışmanın kapsamı ve uygulama

Çalışma, 5 bin 600 metrelik ana erişim yolunda, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Ekonomik ömrünü tamamlayan eski asfalt, özel asfalt kazıma makineleriyle yüzeyden alınarak bölgedeki arazi yollarında değerlendirildi.

Yolun gerekli kısımlarına temel malzemesi serildikten sonra; üretim, nakliye ve serim süreci titizlikle yürütülerek üzerine 8 bin 600 ton sıcak asfalt uygulandı.

Yerel memnuniyet ve devam eden yatırımlar

Yatırım, Höbek sakinlerine daha modern ve güvenli bir ulaşım imkânı sundu. Höbek Mahalle Muhtarı Hasan Özkök yapılan çalışmadan dolayı Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti: Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ederim çalışmalarından dolayı. Bir asfalt çalışmamız oldu, çok güzel. Teşekkür ederiz kendisine, Allah razı olsun.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik altyapı ve yol yatırımlarını hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor.

