Honaz'da Safran Filizlendi: Yerel Tohum Merkezi'nde Yeni Fırsat

Honaz Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nde yaklaşık bir ay önce dikilen safran soğanları filizlendi; Başkan Yüksel Kepenek üreticilere yeni fırsat ve katma değer sağlayacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 19:26
Honaz'da Safran Filizlendi: Yerel Tohum Merkezi'nde Yeni Fırsat

Honaz'da safran soğanları filizlendi

Denizli’nin Honaz ilçesinde Honaz Belediyesi Yerel Tohum Merkezinde yaklaşık bir ay önce toprakla buluşturulan safran soğanları topraktan filizlenerek güneşe yüzünü gösterdi.

Başkan Yüksel Kepenek: Sürdürülebilir tarımda ilk adım

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek çalışmayla ilgili olarak, "Honaz’ın bereketli topraklarını en verimli şekilde değerlendirmek için başlattığımız çalışmaların ilk sonuçlarını görmek bizleri mutlu etti. Her bir filiz, emeğimizin karşılığı ve sürdürülebilir tarım hedefimize atılmış değerli bir adımdır" dedi.

Ekonomik değer ve üreticilere fırsat

Safran’ın üreticiler için yeni bir fırsat sunacağını belirten Kepenek, "Safran gibi ekonomik değeri yüksek bir bitkinin ilçemizde yeniden hayat bulması tarımsal çeşitliliğimize güç katacak, üreticilerimize yeni bir fırsat sunacaktır. Bu süreçte bilimsel tarım uygulamalarıyla geleneksel üretim kültürünü buluşturarak Honaz’a katma değeri yüksek bir ürün kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Gelecek vizyonu

Başkan Kepenek son olarak, "Yerel tohumun kıymetini bilerek, üretimin bereketine inanarak ve toprağın gücünü büyüterek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Honaz’ın geleceği, üreten insanlarımızla birlikte daha da güzelleşecek" ifadelerini kullandı.

