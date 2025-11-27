Hong Kong'da gökdelen yangını: can kaybı 65'e yükseldi

Hong Kong’un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde bulunan 31 katlı "Wang Fuk Court" sitesinde dün başlayan ve diğer binalara yayılan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 65 oldu.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, faciada can kaybının 1’i itfaiyeci olmak üzere 65’e, yaralı sayısının ise 10’u itfaiyeci olmak üzere 70’e yükseldiği ifade edildi. Yangının üzerinden 24 saat geçerken, arama-kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.

Resmi açıklamalar ve destek

Hong Kong lideri John Lee, düzenlediği basın toplantısında 7 binadaki yangının kontrol altına alındığını aktardı. Lee, evsiz kalan sakinlere destek amacıyla yaklaşık bin 800 konut sağlanacağını ve hane başına 10 bin Hong Kong doları (bin 280 dolar) tutarında nakit yardım yapılacağını ifade etti.

Yardım kampanyaları ve kurumsal destek

Bölge halkı, evini kaybedenler için kurulan bağış merkezine gıda ve kıyafet getirerek destek sağladı. Çinli teknoloji devleri de yardım sözü verdi: e-ticaret platformu Taobao'nun sahibi Alibaba Group 20 milyon Hong Kong doları (2.6 milyon dolar) bağışlayacağını açıkladı. Tencent, Xiaomi ve ByteDance ise her biri 10’ar milyon Hong Kong doları destek vereceğini bildirdi. Spor giyim devi Anta ise 10 milyon Hong Kong doları nakit ve 20 milyon Hong Kong doları değerinde giysi bağışı yapacağını duyurdu.

Sitedeki 8 gökdelende bulunan bin 984 dairede yaklaşık 4 bin kişi yaşıyordu.

