Hong Kong'da Gökdelen Yangını: Ölü Sayısı 159'a Yükseldi

26 Kasım'da Wang Fuk Court'ta çıkan yangında can kaybı 159'a yükseldi; 140 kişi kimliklendirildi, 30 kişi kayıp, 21 kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:28
Hong Kong'da Gökdelen Yangını: Ölü Sayısı 159'a Yükseldi

Hong Kong'da Gökdelen Yangını: Ölü Sayısı 159'a Yükseldi

Wang Fuk Court'taki 31 katlı yapıda 26 Kasım yangını

Hong Kong Polisi Chow Yat-ming düzenlediği basın toplantısında, "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende 26 Kasım tarihinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 159'a yükseldiğini bildirdi.

Chow Yat-ming, bulunan 159 cesetten 140'ının kimliklendirildiğini, bunlardan 91'inin kadın, 49'unun erkek olduğunu ve yaşlarının 1 ile 97 arasında değiştiğini ifade etti.

Yetkililer ayrıca 30 kişinin hâlâ kayıp olduğunu belirtti. Chow Yat-ming, "Gerçekten istiyoruz ki, bunları bir an önce ortaya çıkarabilelim ki geride kalan aileler son vedalarını yapabilsin" ifadelerini kullandı.

Yangınla ilgili yürütülen ceza soruşturması kapsamında şu ana kadar 21 kişi taksirle adam öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.

HONG KONG POLİSİ CHOW YAT-MİNG DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA, "WANG FUK COURT" SİTESİNDEKİ 31...

HONG KONG POLİSİ CHOW YAT-MİNG DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA, "WANG FUK COURT" SİTESİNDEKİ 31 KATLI GÖKDELENDE 26 KASIM'DA ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISININ 159‘A YÜKSELDİĞİNİ BİLDİRDİ.

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orhangazi'de Traktör Dereye Yuvarlandı: 78 Yaşındaki Sürücü Vinçle Kurtarıldı
2
Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 90 Gram Esrar ve 41 Ecza
3
NEÜ ile TÜİK Arasında Büyük Veri İş Birliği Toplantısı
4
İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı
5
Diyarbakır'da 'Anadolu Mirası' Operasyonu: 690 Bizans Sikkesi Ele Geçirildi
6
Eyyübiye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı — Mehmet Kuş'tan Destek Sözü
7
Altıntaş'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?