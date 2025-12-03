Hong Kong'da Gökdelen Yangını: Ölü Sayısı 159'a Yükseldi

Wang Fuk Court'taki 31 katlı yapıda 26 Kasım yangını

Hong Kong Polisi Chow Yat-ming düzenlediği basın toplantısında, "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende 26 Kasım tarihinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 159'a yükseldiğini bildirdi.

Chow Yat-ming, bulunan 159 cesetten 140'ının kimliklendirildiğini, bunlardan 91'inin kadın, 49'unun erkek olduğunu ve yaşlarının 1 ile 97 arasında değiştiğini ifade etti.

Yetkililer ayrıca 30 kişinin hâlâ kayıp olduğunu belirtti. Chow Yat-ming, "Gerçekten istiyoruz ki, bunları bir an önce ortaya çıkarabilelim ki geride kalan aileler son vedalarını yapabilsin" ifadelerini kullandı.

Yangınla ilgili yürütülen ceza soruşturması kapsamında şu ana kadar 21 kişi taksirle adam öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.

