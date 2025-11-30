Hong Kong'da "Wang Fuk Court" yangınında can kaybı 146'ya yükseldi

Tai Po'daki 31 katlı gökdelende arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde bulunan "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende Çarşamba günü çıkan yangının bilançosu ağırlaşıyor. Hong Kong Polisi, yürütülen arama çalışmalarında bulunan cesetlerle birlikte ölü sayısının 146'ya yükseldiğini açıkladı.

Hong Kong Polisi Kayıp ve Yaralı Birimi Başkanı Tsang Shuk-yin, 100 kişinin hâlâ kayıp olduğunu ve yaralı sayısının 79 olduğunu belirtti.

Arama görevlisi Cheng Ka-chun ise, "Binalar yapısal olarak sağlam durumda olsa da arama çalışmaları yavaş ilerliyor. İçerisi çok karanlık ve ışığın az olması nedeniyle çalışmak çok zor, özellikle pencerelerden uzak yerlerde" dedi. Cheng, ekiplerin şu ana kadar yedi bloktan dört tanesini incelediğini söyledi.

Olay, kent tarihinin en ağır kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. Hong Kong sakinleri, olay yerinde geçici bir anma yeri oluşturdu; yerli ve yabancı ziyaretçiler alana çiçek bırakarak dua etti ve el yazısıyla notlar koydu.

