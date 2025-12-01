Hong Kong'da Wang Fuk Court Yangınında Can Kaybı 151'e Yükseldi

Wang Fuk Court'ta 26 Kasım'da çıkan yangında can kaybı 151'e yükseldi; 40 kayıp, 13 gözaltı ve köpük yalıtımının alevleri körüklediği bildirildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:20
Hong Kong'da Wang Fuk Court Yangınında Can Kaybı 151'e Yükseldi

Hong Kong'da Wang Fuk Court Yangınında Can Kaybı 151'e Yükseldi

Hong Kong'da Wang Fuk Court sitesindeki 31 katlı gökdelende 26 Kasım'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi.

Olay ve soruşturma

Hong Kong Polisi Tsang Shuk-yin düzenlediği basın toplantısında, 40'tan kişinin hâlâ kayıp olduğunu ve şu ana kadar 13 kişinin "adam öldürme" şüphesiyle gözaltına alındığını söyledi.

Tsang yaptığı açıklamada, "Bazı cesetler kül haline geldi, bu nedenle kayıp kişilerin hepsini tespit edemeyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Müteahhit uygulamaları ve yalıtım malzemesi

Hong Kong’un İdari İşlerden Sorumlu Baş Sekreteri Eric Chan yangınla ilgili olarak, "Yenileme çalışmalarında görev alan müteahhitler, ulaşılması zor alanlarda standartların altında kalitedeki malzemeler kullanarak, bunları denetçilerden etkili bir şekilde gizlediler" açıklamasında bulundu.

Yetkililer, müteahhitler tarafından kullanılan köpük yalıtımının alevleri körüklediğini ve kompleksin yangın alarmlarının düzgün çalışmadığını belirtti.

Tahliye ve etkilenenler

Binadan tahliye edilenler kapsamında 1.100'den fazla kişi geçici barınaklara taşındı, 680 kişi yurtlara ve otellere yerleştirildi. Nüfus sayımı verilerine göre apartman bloklarında 4 binden fazla kişi yaşıyordu.

Güvenlik tepkileri ve tarihsel karşılaştırma

Çin Ulusal Güvenlik Ofisi, "Felaket yoluyla Hong Kong’u karıştırmaya teşebbüs eden Çin karşıtı düzen bozucuları sert bir şekilde uyarıyoruz. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, mutlaka sorumlu tutulacak ve sıkı şekilde cezalandırılacaksınız" ifadeleriyle uyarıda bulundu.

Güney Çin Sabah Postası haberine göre, 2 kişinin "provokatif eylemler gerçekleştirdiği" şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Bu yangın, 1948'de bir depo yangınında 176 kişinin öldüğü olaydan bu yana meydana gelen en ölümcül yangın olarak kayıtlara geçti.

HONG KONG'DA "WANG FUK COURT" SİTESİNDEKİ 31 KATLI GÖKDELENDE 26 KASIM'DA ÇIKAN YANGINDA HAYATINI...

HONG KONG'DA "WANG FUK COURT" SİTESİNDEKİ 31 KATLI GÖKDELENDE 26 KASIM'DA ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 151'E YÜKSELDİ. (ARŞİV)

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hong Kong'da Wang Fuk Court Yangınında Can Kaybı 151'e Yükseldi
2
Bozdoğan Belediyesi, İsmet Sezgin Lisesi’nde Çevre ve Kaldırım Çalışmasını Tamamladı
3
Birol Öztürk'ün Kitapları Storytel Kütüphanesine Eklendi
4
Selçuklu'da Atık Kumbaram Projesi Sürüyor — 2 bin 130 Ton Geri Kazanıldı
5
Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
6
Şahinbey Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 13 Madde Komisyonlara Havale Edildi
7
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel’den YÖK’e Mektup: İdari Personele Tayin Hakkı ve Tazminat Talebi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı