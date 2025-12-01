Hong Kong'da Wang Fuk Court Yangınında Can Kaybı 151'e Yükseldi

Hong Kong'da Wang Fuk Court sitesindeki 31 katlı gökdelende 26 Kasım'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi.

Olay ve soruşturma

Hong Kong Polisi Tsang Shuk-yin düzenlediği basın toplantısında, 40'tan kişinin hâlâ kayıp olduğunu ve şu ana kadar 13 kişinin "adam öldürme" şüphesiyle gözaltına alındığını söyledi.

Tsang yaptığı açıklamada, "Bazı cesetler kül haline geldi, bu nedenle kayıp kişilerin hepsini tespit edemeyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Müteahhit uygulamaları ve yalıtım malzemesi

Hong Kong’un İdari İşlerden Sorumlu Baş Sekreteri Eric Chan yangınla ilgili olarak, "Yenileme çalışmalarında görev alan müteahhitler, ulaşılması zor alanlarda standartların altında kalitedeki malzemeler kullanarak, bunları denetçilerden etkili bir şekilde gizlediler" açıklamasında bulundu.

Yetkililer, müteahhitler tarafından kullanılan köpük yalıtımının alevleri körüklediğini ve kompleksin yangın alarmlarının düzgün çalışmadığını belirtti.

Tahliye ve etkilenenler

Binadan tahliye edilenler kapsamında 1.100'den fazla kişi geçici barınaklara taşındı, 680 kişi yurtlara ve otellere yerleştirildi. Nüfus sayımı verilerine göre apartman bloklarında 4 binden fazla kişi yaşıyordu.

Güvenlik tepkileri ve tarihsel karşılaştırma

Çin Ulusal Güvenlik Ofisi, "Felaket yoluyla Hong Kong’u karıştırmaya teşebbüs eden Çin karşıtı düzen bozucuları sert bir şekilde uyarıyoruz. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, mutlaka sorumlu tutulacak ve sıkı şekilde cezalandırılacaksınız" ifadeleriyle uyarıda bulundu.

Güney Çin Sabah Postası haberine göre, 2 kişinin "provokatif eylemler gerçekleştirdiği" şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Bu yangın, 1948'de bir depo yangınında 176 kişinin öldüğü olaydan bu yana meydana gelen en ölümcül yangın olarak kayıtlara geçti.

