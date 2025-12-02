Hong Kong'da Wang Fuk Court yangınında can kaybı 156’ya yükseldi

Yetkililer soruşturmayı derinleştiriyor, kayıp sayılarına dair endişe sürüyor

Hong Kong lideri John Lee yaptığı açıklamada, Wang Fuk Court sitesindeki 31 katlı gökdelende 26 Kasım’da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 156’ya yükseldiğini bildirdi.

Lee, düzenlediği basın toplantısında, Benzer trajedilerin yeniden yaşanmaması için, yangının çıkış nedeni ve hızla yayılmasının ardındaki nedenleri ve ilgili hususları inceleyecek, yargıç liderliğinde bağımsız bir komite kuracağım ifadelerini kullandı.

Soruşturma ekipleri, tamamen kül olan kulelerden ikisi hariç hepsinde incelemelerin tamamlandığını ve yaklaşık 30 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Hong Kong polisi ise yangınla ilgili yürütülen cezai soruşturma kapsamında şu ana kadar 15 kişinin, yolsuzluk soruşturması kapsamında da 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

