Hong Kong Tai Po yangınında ölü sayısı 128'e yükseldi

Tai Po'daki Wang Fuk Court gökdelenindeki yangında can kaybı 128'e yükseldi; 79 yaralı, en az 200 kayıp, soruşturma ve aramalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:22
Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde, tadilat çalışması yapılan Wang Fuk Court adlı 31 katlı gökdelende çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 128'e yükseldi. Olayla ilgili yetkililer, yangının ardından bölgede geniş çaplı kurtarma ve soruşturma çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı.

Kurtarma, arama ve yaralı sayısı

Hong Kong polisi düzenlediği basın toplantısında, yangında 79 kişinin yaralandığını ve en az 200 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Polis, binada bulunan 16 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü, soğutma çalışmalarına ise 2 bin 311 itfaiye personelinin katıldığını aktardı.

Yetkililer, yangında hayatını kaybedenlerin kimlik tespit işlemlerinin devam ettiğini ve şu ana kadar 89 kişinin kimlik tespitinin yapılamadığını belirtti. Yangının nedeni henüz tespit edilemedi; polis soruşturmanın sürdüğünü vurguladı.

Gözaltılar ve iddialar

Binanın bakımını üstlenen Prestige Construction şirketine bağlı olarak çalıştıkları belirtilen 3 kişi, 'cinayet' suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis, gözaltına alınanların şirketin 2 yöneticisi ve 1 mühendislik danışmanı olduğunu ve bakım sırasında güvenli olmayan malzemeler kullanıldığı iddiasıyla işlem yapıldığını duyurdu.

Tarihi bağlam

Bu yangın, 1948'de depo yangınında 176 kişinin hayatını kaybettiği olaydan bu yana Hong Kong'daki en ölümcül yangın olarak kayıtlara geçti. Daha önceki büyük olaylardan biri de Ağustos 1962'de Sham Shui Po Mahallesi'nde çıkan yangın olup, o olayda 44 kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi evsiz kalmıştı. 1962 yangınında binada depolanan havai fişeklerin alevlerin hızlı yayılmasına neden olduğu belirtilmişti.

Polis ve itfaiye yetkilileri, hem kurtarma hem de soruşturma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

