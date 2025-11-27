Hong Kong Yangını: Prestige Construction'dan 3 Kişi 'Cinayet' Suçlamasıyla Gözaltında

Hong Kong Tai Po'daki Wang Fuk Court yangınında, binanın bakımını yapan Prestige Construction'dan 3 kişi 'cinayet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 20:19
Hong Kong Yangını: Prestige Construction'dan 3 Kişi 'Cinayet' Suçlamasıyla Gözaltında

Hong Kong Yangını: Prestige Construction'dan 3 Kişi 'Cinayet' Suçlamasıyla Gözaltında

Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde, tadilat sırasında Wang Fuk Court sitesindeki 31 katlı gökdelende çıkan ve 75 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangınla ilgili gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı olarak, binanın bakımını yapmak üzere sözleşme yapılan Prestige Construction şirketinden üç kişi gözaltına alındı.

Gözaltı ve suçlama

Polis, gözaltına alınanların şirketin 2 yöneticisi ve 1 mühendislik danışmanı olduğunu açıkladı. Yetkililer, şüphelilerin bakım çalışmaları sırasında güvenli olmayan malzeme kullandıkları gerekçesiyle 'cinayet' suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Polis açıklamasında, "Şirketin sorumluların büyük ihmalde bulunduklarını ve bunun da kazaya yol açarak yangının kontrolsüz bir şekilde yayılmasına ve büyük can kaybına neden olduğuna inanmak için nedenlerimiz var" denildi.

Soruşturma kapsamında el koyulanlar

Emniyet güçlerinin şirket ofisine düzenlediği baskında ihale belgeleri, çalışan listesi, 14 bilgisayar ve üç cep telefonu ele geçirildi.

Yangının boyutu ve etkileri

Dış cepheye kurulan bambu iskeleler, yangının kısa sürede büyümesine ve hızla yayılmasına zemin hazırladı. Olayda şu ana kadar 75 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı ve 300 kişiden hâlâ haber alınamıyor. Yangının çıktığı sitedeki 8 gökdelende bulunan bin 984 dairede yaklaşık 4 bin kişi yaşıyordu.

HONG KONG'TAKİ YANGIN FACİASIYLA İLGİLİ 3 GÖZALTI

HONG KONG'TAKİ YANGIN FACİASIYLA İLGİLİ 3 GÖZALTI

İLGİLİ HABERLER

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Papa 14. Leo İstanbul'a Geldi — Atatürk Havalimanı'nda Vali Davut Gül Karşıladı
2
Şanlıurfa’da 1 Ton Kaçak Et Ele Geçirildi
3
Hong Kong Yangını: Prestige Construction'dan 3 Kişi 'Cinayet' Suçlamasıyla Gözaltında
4
Diyarbakır Hani’de okul yemeği sonrası öğrenciler hastanelik oldu
5
Aydın'da CHP'li Belediyeler cenaze ve defin hizmetlerini sonlandırdı
6
Samsun Şehir Hastanesi'nden MHRS randevu uyarısı
7
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?