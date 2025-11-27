Hong Kong Yangını: Prestige Construction'dan 3 Kişi 'Cinayet' Suçlamasıyla Gözaltında

Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde, tadilat sırasında Wang Fuk Court sitesindeki 31 katlı gökdelende çıkan ve 75 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangınla ilgili gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı olarak, binanın bakımını yapmak üzere sözleşme yapılan Prestige Construction şirketinden üç kişi gözaltına alındı.

Gözaltı ve suçlama

Polis, gözaltına alınanların şirketin 2 yöneticisi ve 1 mühendislik danışmanı olduğunu açıkladı. Yetkililer, şüphelilerin bakım çalışmaları sırasında güvenli olmayan malzeme kullandıkları gerekçesiyle 'cinayet' suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Polis açıklamasında, "Şirketin sorumluların büyük ihmalde bulunduklarını ve bunun da kazaya yol açarak yangının kontrolsüz bir şekilde yayılmasına ve büyük can kaybına neden olduğuna inanmak için nedenlerimiz var" denildi.

Soruşturma kapsamında el koyulanlar

Emniyet güçlerinin şirket ofisine düzenlediği baskında ihale belgeleri, çalışan listesi, 14 bilgisayar ve üç cep telefonu ele geçirildi.

Yangının boyutu ve etkileri

Dış cepheye kurulan bambu iskeleler, yangının kısa sürede büyümesine ve hızla yayılmasına zemin hazırladı. Olayda şu ana kadar 75 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı ve 300 kişiden hâlâ haber alınamıyor. Yangının çıktığı sitedeki 8 gökdelende bulunan bin 984 dairede yaklaşık 4 bin kişi yaşıyordu.

