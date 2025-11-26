Hopa Açıklarında Şüpheli Cisim: Rus Menşeli Roket Motoru İddiası

Hopa açıklarında şüpheli cisim bulundu

Artvin’in Hopa ilçesi açıklarında, bugün eşi ile balığa çıkan bir balıkçı denizde su üstünde duran tanımlanamayan bir cisim gördü. Cismin yanına yaklaştığında, bunun bir füze veya bir roket parçası olabileceğini düşündü.

İhbar ve ilk müdahale

Balıkçının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, söz konusu metal cismi tespit ederek bulunduğu alanı ablukaya aldı ve incelemelere başladı.

İnceleme bulgusu

Yapılan ilk değerlendirmede, cismin Rus menşeli roket motoru olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. Olayla ilgili olarak Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü incelemeler devam ediyor.

