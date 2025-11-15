Horoz Köyü'nde İmeceyle Hazırlanan Kışlık Yufka Ekmeği

Niğde Ulukışla Horoz köyünde kadınlar, imece ve 'keşik' geleneğiyle tepeleme tekniği kullanarak kışlık yufka ekmeğini hazırlıyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:00
Köy kadınları 'keşik' geleneğiyle yüzlerce yufkayı kışa hazırlıyor

Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Horoz köyünde yıllardır süregelen yufka ekmeği geleneği bu kış da devam ediyor. Köyde kadınlar, kışlık yufka ekmeğini her yıl olduğu gibi imece usulü ile hazırlıyor.

Yardımlaşma kültürü köyde 'keşik' adıyla anılıyor; bu yöntem hem iş yükünü azaltıyor hem de komşuluk bağlarını güçlendiriyor.

Köy sakinlerinden Rukiye Yavuz, kış boyunca tüketecekleri yufka ekmeğini komşularıyla birlikte hazırladıklarını anlattı. Değirmenden aldıkları unu önce elleriyle yoğurduklarını, ardından köyde 'tepeleme' olarak bilinen geleneksel yoğurma tekniğini kullanarak hamuru istediği kıvama getirdiklerini söyledi.

Hazırlanan yufkalar açılarak sac üzerinde tek tek pişiriliyor. Rukiye Yavuz, fabrikasyon ekmek yerine geleneksel yöntemleri tercih ettiklerini belirterek, yufka ekmeğinin hem daha sağlıklı hem de daha bereketli olduğunu vurguladı.

Yavuz'un sözleri: "Bu ekmeği kendi emeğimizle hazırlıyoruz. İçine ne koyduğumuzu biliyoruz. Hem doğal hem de uzun süre dayanıyor. Komşularla bir araya gelip keşik usulü çalışmak hem bizi yakınlaştırıyor hem de işimizi kolaylaştırıyor".

Horoz köyünde kuşaktan kuşağa aktarılan bu gelenek, sadece bir kış hazırlığı değil; dayanışmanın, paylaşmanın ve birlik içinde yaşamanın güçlü bir örneği olarak sürdürülüyor. Köy kadınları hazırladıkları yüzlerce yufkayı kurutarak kış boyunca tüketmek üzere saklıyor.

