Hozat'ta Arıcılık Kursu: 14 Kursiyer Sertifika Aldı

Yerel üreticilerin bilgi ve becerileri güçlendirildi

Hozat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Arıcılık Kursu başarıyla tamamlandı. Eğitime katılan 14 kursiyer, yapılan sınavı geçerek sertifika almaya hak kazandı.

Üreticilerin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen kursun, bölge arıcılığının gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. Kurs, yerel arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve üreticilerin mesleki donanımının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Yetkililer, eğitimlerin benzer programlarla sürdürülmesinin bölge tarımı için faydalı olacağını vurguladı.

HOZAT İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN ARICILIK EĞİTİMİNE KATILAN 14 KURSİYER, YAPILAN SINAVI BAŞARIYLA GEÇEREK SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANDI.