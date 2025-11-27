Hozat'ta Arıcılık Kursu: 14 Kursiyer Sertifika Aldı

Hozat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen arıcılık kursunu 14 kursiyer başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 19:01
Yerel üreticilerin bilgi ve becerileri güçlendirildi

Hozat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Arıcılık Kursu başarıyla tamamlandı. Eğitime katılan 14 kursiyer, yapılan sınavı geçerek sertifika almaya hak kazandı.

Üreticilerin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen kursun, bölge arıcılığının gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. Kurs, yerel arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve üreticilerin mesleki donanımının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Yetkililer, eğitimlerin benzer programlarla sürdürülmesinin bölge tarımı için faydalı olacağını vurguladı.

