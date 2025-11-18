HTS Kayıtları Hatice Baysal Cinayetinde Belirleyici Olacak

Olayın detayları

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde 23 Mayıs 2023 tarihinde meydana gelen olayda; annesiyle yaşayan 60 yaşındaki Hatice Baysal, asma yaprağı toplamak için Dokuzlar mevkiindeki üzüm bağına gitmiş, akşam olmasına rağmen dönmeyince annesi ve komşusu tarafından arazide av tüfeğiyle sırtından vurulmuş halde bulunmuştur.

Olay yeri incelemelerinde Baysal'ın sırtından 3 el ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilmiştir.

Soruşturma ve HTS incelemesi

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Baysal'ın daha önce kendisini darp ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığı komşusu Hasan M. şüpheli olarak gözaltına alınmıştır. İddialara göre yaşlı kadını hayvan otlatma meselesi nedeniyle darp ettiği belirtilen 51 yaşındaki Hasan M., ilk ifadesinde suçu kabul etmemiş ve daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.

Savcılık, cinayet günü sanığın olay yerinde olup olmadığının kesinleştirilmesi amacıyla HTS kayıtlarının incelenmesini talep etmiş; mahkeme heyeti bu talebi kabul ederek, kayıtların incelenmesi için telekomünikasyon firmasından rapor istenmesini onaylamıştır.

Dava, 2026 yılı Şubat ayına ertelenmiştir.

