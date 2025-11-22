Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

Hurda Araç Teşviki ve ÖTV İndirimi Paketi Hazırlanıyor

Otomotiv piyasasını hareketlendirmeyi hedefleyen yeni düzenleme için Ankara'dan önemli haberler geldi. Yüksek faizler ve artan araç fiyatları nedeniyle alım erteleyen milyonları ilgilendiren Hurda Araç Teşviki ve ÖTV İndirimi paketinde son aşamaya gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortak yürüttükleri çalışmada takvim belirlendi.

16 Yaş ve Üzeri Araç Sahiplerine Özel İmkan

Taslağın en dikkat çeken maddesi, trafikteki yaşlı araç stokunu azaltmaya yönelik. Türkiye'de araç yaş ortalamasının 14,5 seviyelerinde olması çevre ve güvenlik endişelerini artırırken, hazırlanan düzenlemeyle 16 yaş ve üzeri aracı olan vatandaşlar, araçlarını hurdaya ayırmaları halinde yeni araç alımlarında ciddi bir ÖTV indirimi avantajından yararlanabilecek.

Geniş Ailelere Sıfır Faizli Yerli Otomobil Desteği

Paketin sürprizi ise dar ve orta gelirli geniş ailelere yönelik kredi desteği. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adıyla planlanan modelde şu ana kadar öne çıkan şartlar şunlar:

- 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler öncelikli olacak.

- Sadece yerli üretim otomobilleri kapsayacak.

- Vatandaşlara uzun vadeli, piyasa şartlarının çok altında veya sıfır faizli kredi imkanı sağlanacak.

Takvim ve Uygulama Süreci

Resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da bürokratik hazırlıkların sona yaklaştığı belirtiliyor. Düzenlemenin Aralık 2025 itibarıyla TBMM gündemine gelmesi, bütçe görüşmeleri sonrası Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak 2026'nın ilk çeyreği içinde uygulamaya girmesi en güçlü senaryo olarak değerlendiriliyor.

Gelişmeler, araç sahibi olmak isteyenler ve otomotiv sektörünü yakından takip edenler için belirleyici olacak. Resmi açıklama ve Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor.