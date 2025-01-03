Husiler, ABD ve İsrail Hedeflerine 22 Füze ve İHA Saldırısı Düzenledi

Husilerden Şaşırtan Açıklama

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin, Gazze'ye destek olmak amacıyla 22 füze ve insansız hava aracı (İHA) ile ABD ve İsrail hedeflerine saldırdığını duyurdu. El-Husi'nin açıklamaları, Husilere ait Al Masirah televizyonunda canlı olarak yayımlandı.

Gazze’ye Destek Amacıyla Saldırılar

El-Husi, Yemen’in Filistin halkına ve direnişçilerine verdiği desteğin, kutsal cihat savaşının vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti. Husilerin bu hafta içinde hipersonik ve balistik füzeler ile gerçekleştirdiği operasyonlar arasında Tel Aviv, Ben Gurion Havalimanı, Nevatim Hava Üssü ve Kudüs'teki elektrik istasyonu gibi önemli hedefler yer alıyor.

USS Harry Truman’a Saldırı

Husi, ABD uçak gemisi USS Harry Truman’ın da 11 füze ve İHA ile hedef alındığını ifade etti. Ayrıca, 2024 yılında ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik 931 saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırılarda 106 kişinin yaşamını yitirdiğini, 314 kişinin de yaralandığını aktardı.

Kızıldeniz’deki Gelişmeler

Husiler, İran'ın desteklediği gruplar olarak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşılık vermek amacıyla 31 Ekim 2023'ten itibaren Yemen açıklarında, İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koymaya ve saldırılar düzenlemeye başladı. Bu durum, birçok gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki seferlerini durdurmasına yol açtı.

Uluslararası Tepkiler ve Operasyonlar

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğini tehdit ettiği iddiasıyla 18 Aralık 2023 tarihinde Husi güçlerine karşı “Refah Muhafızı Operasyonu” adı altında çok uluslu bir deniz görev gücü kurulduğunu açıkladı. Husiler ise, ABD ve İngiltere’nin düzenlediği saldırılara karşılık olarak, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alma tehdidinde bulundu.