Huzur ve Kardeşlik: Edirne'den Gelen Şehit ve Gazi Aileleri Eskişehir'de Ağırlandı

Huzur ve Kardeşlik Buluşmalarıyla Eskişehir'e Misafir Edildiler

İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle şehit ve gazi ailelerine kültürel buluşma

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi kapsamında, Edirne’den gelen şehit ve gazi aileleri Eskişehir’de ağırlandı.

Proje, şehit ve gazi yakınlarını bir araya getirerek gönül bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede kadınlar ve genç kızlar, ülkenin farklı bölgelerindeki tarihi, kültürel ve manevi değerlerle buluşturuldu.

Eskişehir’de misafir edilen 45 Edirneli şehit ve gazi yakını, kentin köklü tarihini, eşsiz kültürel mirasını, müzelerini, doğal güzelliklerini ve şehir kimliğine yön veren önemli noktaları yakından keşfetme imkânı buldu.

Vali Yardımcısı Yakup Güney, öğle yemeğinde misafirlerle bir araya gelerek sohbet etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN HUZUR VE KARDEŞLİK BULUŞMALARI PROJESİ KAPSAMINDA, EDİRNE'DEN GELEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ESKİŞEHİR’DE MİSAFİR EDİLDİ.