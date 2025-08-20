Hz. Ukkaşe Türbesi, 6 Şubat 2023 Depremi Sonrası Nurdağı'nda Yeniden Açıldı

14 ay süren restorasyonun ardından ziyaretçilere açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hz. Ukkaşe Türbesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açıldı.

İlçe merkezine 19 kilometre mesafedeki Durmuşlar Mahallesi'nde, bölgeye hakim bir noktada yer alan ve Hz. Ukkaşe'nin makamının da bulunduğu türbe depremde yıkılmıştı.

Türbe, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan proje kapsamında bir firma tarafından restore edildi. Yaklaşık 14 ay süren çalışmanın tamamlanmasının ardından türbe yeniden ziyarete açıldı.

Nurdağı Ökkeş Baba Vakfı Başkanı Süleyman Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada türbenin ön plana çıktığını, cami ve diğer müştemalatların geride kalacak şekilde restore edildiğini söyledi.

Arslan, "Artık ziyaretçilerden hiçbir ücret alınmamaktadır. Tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz." dedi.

Hz. Ukkaşe Türbesi'ni ziyarete gelen vatandaşlar de restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

