DOLAR
38,15 -0,02%
EURO
43,55 0,07%
ALTIN
4.107,89 -0,38%
BITCOIN
3.207.792,52 0,22%

İBB Meclisi'nde İmamoğlu İnşaat'a Yönelik Soru Önergesi Reddedildi

İBB Meclisinde, İmamoğlu İnşaat'ın malvarlığına dair soru önergesi, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. Tartışmalar yoğunlaştı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 21:07
İBB Meclisi'nde İmamoğlu İnşaat'a Yönelik Soru Önergesi Reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde gerçekleştirilen nisan ayı toplantısının ikinci oturumunda, İmamoğlu İnşaat'ın son üç yılda 117 taşınmaz edinmesiyle ilgili yöneltilen soru önergesi, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

Toplantıya İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlık etti. Mecliste söz alan AK PartiCemil Keskin, kamuoyuna yansıyan bilgilere dikkat çekerek, iflas aşamasındaki iş insanı Ali Nuhoğlu'nun Güllüce Tarımcılık AŞ aracılığıyla Emirgan'da üç lüks villa satın aldığını, bu taşınmazların ardından İmamoğlu AŞ'ye yalnızca 15 milyon lira karşılığında devredildiğini ifade etti.

Keskin, İSTCON AŞ'nin KİPTAŞ'tan aldığı 2,1 milyar lira tutarındaki büyük ihale ile ilgili bilgiler talep etti. "Bu ihalenin içeriği, kapsamı ve katılımcıları hakkında şeffaflık bekliyoruz" dedi.

Ayrıca, AK Parti'li Meclis Üyesi Aykut Arıkbuğa, İBB ile bağlantılı şirketlerde naylon fatura düzenlendiği ve kamu kaynaklarının usulsüz aktarıldığı iddialarını gündeme getirerek, reklam hizmetleri sürecine dair detaylar sordu. Önerge, yine CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

Ercan Döner ise İmamoğlu İnşaat'ın 117 taşınmaz edinimi ile ilgili kamuoyunda birçok iddia bulunduğuna dikkat çekti. "Şirketin mal varlıklarının ediniminde kullanılan kaynaklar denetlendi mi? Belediyelerle dolaylı bir ilişki var mı?" şeklinde sorular yöneltti. Bu önerge de oylama sonucunda CHP'li üyelerin desteğiyle reddedildi.

Dünya genelinde belediyelerin şeffaflığa dair artan talepleri göz önünde bulundurulduğunda, İBB Meclisi'ndeki bu oylama önemli bir tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Kamuoyunun dikkatle takip ettiği bu konular aynı zamanda İstanbul'un yerel idaresi üzerindeki kamusal denetim tartışmasını da alevlendirmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nijerya'da Bayram Namazı Sonrası İzdiham: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti, 22 Kişi Yaralandı
2
22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!
3
MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!
4
UnitedHealthcare CEO'sunun Öldürülmesi: İdam Cezası Talebi
5
Polonya Uçağı Antalya Havalimanı'na Acil İniş Yaptı, Yolcular Tahliye Edildi
6
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mahir Polat'ın Sağlık Durumu ve Yolsuzluk Soruşturması Açıklamaları
7
Ardahan'da 3 Firari Hükümlü Tırda Yakalandı

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?