İBB Meclisi'nde İmamoğlu İnşaat'a Yönelik Soru Önergesi Reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde gerçekleştirilen nisan ayı toplantısının ikinci oturumunda, İmamoğlu İnşaat'ın son üç yılda 117 taşınmaz edinmesiyle ilgili yöneltilen soru önergesi, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

Toplantıya İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlık etti. Mecliste söz alan AK PartiCemil Keskin, kamuoyuna yansıyan bilgilere dikkat çekerek, iflas aşamasındaki iş insanı Ali Nuhoğlu'nun Güllüce Tarımcılık AŞ aracılığıyla Emirgan'da üç lüks villa satın aldığını, bu taşınmazların ardından İmamoğlu AŞ'ye yalnızca 15 milyon lira karşılığında devredildiğini ifade etti.

Keskin, İSTCON AŞ'nin KİPTAŞ'tan aldığı 2,1 milyar lira tutarındaki büyük ihale ile ilgili bilgiler talep etti. "Bu ihalenin içeriği, kapsamı ve katılımcıları hakkında şeffaflık bekliyoruz" dedi.

Ayrıca, AK Parti'li Meclis Üyesi Aykut Arıkbuğa, İBB ile bağlantılı şirketlerde naylon fatura düzenlendiği ve kamu kaynaklarının usulsüz aktarıldığı iddialarını gündeme getirerek, reklam hizmetleri sürecine dair detaylar sordu. Önerge, yine CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

Ercan Döner ise İmamoğlu İnşaat'ın 117 taşınmaz edinimi ile ilgili kamuoyunda birçok iddia bulunduğuna dikkat çekti. "Şirketin mal varlıklarının ediniminde kullanılan kaynaklar denetlendi mi? Belediyelerle dolaylı bir ilişki var mı?" şeklinde sorular yöneltti. Bu önerge de oylama sonucunda CHP'li üyelerin desteğiyle reddedildi.

Dünya genelinde belediyelerin şeffaflığa dair artan talepleri göz önünde bulundurulduğunda, İBB Meclisi'ndeki bu oylama önemli bir tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Kamuoyunun dikkatle takip ettiği bu konular aynı zamanda İstanbul'un yerel idaresi üzerindeki kamusal denetim tartışmasını da alevlendirmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.