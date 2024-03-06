İBB'nin Ramazan pidesi fiyatını Ekrem İmamoğlu açıkladı!

Ramazan'a sayılı günler kala pide fiyatlarıyla ilgili merak devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek tarafından satışa sunulan 340 gram ağırlığındaki Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı. Fırınlarda 250 gram Ramazan pidesinin 15 TL olarak belirlendiği bir dönemde,

Halk Ekmek tarafından satılacak olan 340 gram Ramazan pidesi, İstanbullulara daha uygun bir fiyatla sunulacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter/X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl da İstanbullulara uygun fiyata Ramazan pidesi sunuyoruz. Halk Ekmek 340 gramlık pideyi 10 TL’den büfelerimize ulaştıracak. Sofralarımıza bereket olsun." ifadelerini kullandı. Böylece İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, uygun fiyatlı Ramazan pidesine daha kolay erişim sağlayabilecekler