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İBB'nin Ramazan pidesi fiyatını Ekrem İmamoğlu açıkladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan Ramazan öncesi merak edilen sorular arasında yer alan "İBB'nin Ramazan pidesi fiyatı ne kadar?" konusuna açıklık getirdi. Halk Ekmek tarafından satışa sunulan 340 gram ağırlığındaki Ramazan pidesinin fiyatı, İBB Başkanı tarafından duyuruldu. Bu yılki Ramazan pidesi fiyatıyla ilgili İmamoğlu'nun yaptığı açıklama, vatandaşların bu özel ürüne daha kolay erişim sağlamasını sağlamayı amaçlıyor. İşte Halk Ekmek tarafından satılacak olan 340 gram Ramazan pidesinin fiyatı ve detayları...

Yayın Tarihi: 06.03.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 13:13
İBB'nin Ramazan pidesi fiyatını Ekrem İmamoğlu açıkladı!

Ramazan'a sayılı günler kala pide fiyatlarıyla ilgili merak devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek tarafından satışa sunulan 340 gram ağırlığındaki Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı. Fırınlarda 250 gram Ramazan pidesinin 15 TL olarak belirlendiği bir dönemde, 

Halk Ekmek tarafından satılacak olan 340 gram Ramazan pidesi, İstanbullulara daha uygun bir fiyatla sunulacak. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter/X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl da İstanbullulara uygun fiyata Ramazan pidesi sunuyoruz. Halk Ekmek 340 gramlık pideyi 10 TL’den büfelerimize ulaştıracak. Sofralarımıza bereket olsun." ifadelerini kullandı. Böylece İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, uygun fiyatlı Ramazan pidesine daha kolay erişim sağlayabilecekler

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