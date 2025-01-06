İBB Önünde '8+1 Taksi Mağdurları' Eylemi: Esnaflar Zararlarını Duyurdu

İBB Önünde '8+1 Taksi Mağdurları' Eylemi

İstanbul'da, farklı hatlarda hizmet veren minibüslerin 8+1 taksiye dönüştürülmesi nedeniyle zarar uğrayan esnaflar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem düzenledi. Kendilerine '8+1 Taksi Mağdurları Platformu' adını veren grup, taksileriyle konvoy halinde Saraçhane'deki İBB binası önüne ulaştı.

Protesto amaçlı düdük çalarak ve alkışlarla İBB'yi protesto eden grup adına basın açıklaması yapan Ramis Yılmaz, 8+1 taksiye dönüşen minibüslerinin vatandaşlar tarafından tercih edilmediğini vurguladı.

Esnafların Mağduriyeti ve Borçlar

Toplantıya katılan Yılmaz, belediye binası önünde toplanmalarının sebebini zararda olduklarını duyurmak olarak açıkladı. Yılmaz, “Araçlar garantili olmasına rağmen, bu araçları bizler çalıştıramadık. Çalıştıramayınca borcumuzu ve kredilerimizi ödeyemedik. Birçok esnafımız bu araçların kasalarını tekrar sattı. Plakalarını askıya alanlar oldu. Satamayan ve durumu biraz daha iyi olan arkadaşlarımız ise otoparklarda bu araçlarını bekletmeye aldılar, çalıştırmadılar” dedi.

Yılmaz, araçlarının giderlerinin yüksek olduğunu ve müşteriler tarafından beğenilmediğini belirterek, mağduriyetlerinin giderilmesini İBB yetkililerinden talep etti.

İstanbul'da, farklı hatlarda çalışan minibüslerin 8+1 taksiye dönüştürülmesi nedeniyle zarara uğradıklarını iddia eden bir grup esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde basın açıklaması yaptı. Kendilerine "8+1 Taksi Mağdurları Platformu" adını veren grup üyeleri, taksileriyle konvoy halinde Saraçhane'deki İBB binası önüne geldi.

İstanbul'da, farklı hatlarda çalışan minibüslerin 8+1 taksiye dönüştürülmesi nedeniyle zarara uğradıklarını iddia eden bir grup esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde basın açıklaması yaptı. Kendilerine "8+1 Taksi Mağdurları Platformu" adını veren grup üyeleri, taksileriyle konvoy halinde Saraçhane'deki İBB binası önüne geldi.