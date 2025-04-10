İbn Haldun Üniversitesi'nde Hadis Ezberleme Yarışması Coşkuyla Kutlandı

İbn Haldun Üniversitesi'nde Ödül Töreni

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İbn Haldun Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen "Rehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışması"nın ödül töreni yapıldı. Ödül töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayarak katılımcılara manevi bir hava sundu.

Öne Çıkan Konuşmalar

Törende, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, imam hatip öğrencilerine yönelik çalışmalarda paydaş olmanın önemine vurgu yaparak, "İnşallah hadisleri ezberlemek, okumak bizim Efendimize olan muhabbetimizin bir yansıması olarak devamlılık kazanır." dedi.

ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan, ödüllerin teşvik edici bir niteliğe sahip olduğunu belirterek, "Peygamber Efendimiz, 'Kişi sevdiğiyle beraberdir' diyor. Biz Peygamberi seviyoruz." diye konuştu. Ceylan, 21. yüzyılın sahabeleri olarak birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Malezya Yükseköğretim Bakanı'ndan İkna Edici Mesaj

Malezya Yükseköğretim Bakanı Zambry Abdul Kadir, program boyunca söz alarak hadisin önemine dikkat çekti. Zambry, "Kur'an-ı Kerim'i detaylı bir şekilde anlamak için hadilere de ihtiyacımız var." dedi.

Ödüller ve Kapanış

Törende, yarışmada birinci seçilen Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Muhammed Ubeyde Dağ'a ödülünü Bilal Erdoğan takdim etti. Birinciye tam, ikinciye üç çeyrek ve üçüncüye yarım altın ödül olarak verildi. Ayrıca, dereceye giren öğrencilerin danışman öğretmenlerine de çeyrek altın hediye edildi.

Tören, yarışmada ilk 20'ye giren öğrencilere hediyelerin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Törende, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve diğer katılımcılar da yer aldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin, İbn Haldun Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirdiği "Rehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışması"nda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. İİbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan programa katılarak konuşma yaptı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin, İbn Haldun Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirdiği "Rehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışması"nda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. İİbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan programa katılarak konuşma yaptı.