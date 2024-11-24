İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İkiyaka Katliamına Anma Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Anma Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 35 yıl önce, 24 Kasım 1988 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Köyü'nde PKK terör örgütü tarafından katledilen 28 kişiyi andı.

Anma ve Ziyaret

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölücü terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin acısını tazeleyerek, bu trajik olayın anısını unutmamak gerektiğine dikkat çekti.

Katledilenler arasında 1 yaşındaki Elif, 2 yaşındaki Muhammed ve Mustafa bebekler, 4 yaşındaki Rıfat, 5 yaşındaki Cebrail ve Halime ile 75 yaşındaki Hazal 'anne'nin bulunduğunu vurgulayan Yerlikaya, bu yıl İkiyaka katliamında ailesinden 28 şehit veren Halil Aykut ile akrabalarını ziyaret ettiğini hatırlattı.

Terörle Mücadele Vurgusu

Yerlikaya, ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşarak, "PKK'lı hainlerin emelleri de hedefleri de hiç değişmedi. Ama biz, eli kanlı teröristleri inlerinde boğmaya devam edeceğiz. Durmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." diyerek mücadelenin süreceğini belirtti.

Son olarak, İkiyaka Köyü'nde katledilen şehitlere ve tüm terör şehitlerine Allah'tan rahmet, kahraman gazilere ise sağlık ve afiyet diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.