DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.365.961,8 0,18%

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İkiyaka Katliamına Anma Mesajı

Bakan Yerlikaya, İkiyaka'da 35 yıl önce PKK tarafından katledilen 28 kişiyi andı ve terörle mücadelenin süreceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 13:17
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İkiyaka Katliamına Anma Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Anma Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 35 yıl önce, 24 Kasım 1988 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Köyü'nde PKK terör örgütü tarafından katledilen 28 kişiyi andı.

Anma ve Ziyaret

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölücü terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin acısını tazeleyerek, bu trajik olayın anısını unutmamak gerektiğine dikkat çekti.

Katledilenler arasında 1 yaşındaki Elif, 2 yaşındaki Muhammed ve Mustafa bebekler, 4 yaşındaki Rıfat, 5 yaşındaki Cebrail ve Halime ile 75 yaşındaki Hazal 'anne'nin bulunduğunu vurgulayan Yerlikaya, bu yıl İkiyaka katliamında ailesinden 28 şehit veren Halil Aykut ile akrabalarını ziyaret ettiğini hatırlattı.

Terörle Mücadele Vurgusu

Yerlikaya, ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşarak, "PKK'lı hainlerin emelleri de hedefleri de hiç değişmedi. Ama biz, eli kanlı teröristleri inlerinde boğmaya devam edeceğiz. Durmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." diyerek mücadelenin süreceğini belirtti.

Son olarak, İkiyaka Köyü'nde katledilen şehitlere ve tüm terör şehitlerine Allah'tan rahmet, kahraman gazilere ise sağlık ve afiyet diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Elektrik Çarpması: 26 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
2
Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi: İktidar Vizyonu ve Yeni Genel Başkan
3
Ordu'da Kuyumcu Dükkanına Tabancalı Saldırı
4
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu'na Katılacak
5
Bolu Dağı'nda D-100 Kara Yolu Kar Sebebiyle Ulaşıma Kapandı
6
İsrail, Lübnan'da Uluslararası Yasadışı Fosfor Bombası Kullanıyor
7
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Öğretmenler Günü'nde Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı