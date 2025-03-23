İçişleri Bakanlığı'ndan Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanlarına Uzaklaştırma

İçişleri Bakanlığı, Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanlarını geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 17:03
İçişleri Bakanlığı'ndan Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanlarına Uzaklaştırma

İçişleri Bakanlığı, önemli bir karar alarak Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırdı. Bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Uzaklaştırma kararının gerekçeleri ve arka planı hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Ancak, bu durum belediyelerdeki yönetim değişikliklerinin önünü açabilir.

Beylikdüzü ve Şişli, İstanbul'un önemli ilçeleri arasında yer alıyor; bu nedenle, bu tür bir kararın yerel politikalar üzerindeki etkileri titizlikle takip edilecektir.

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