İddianame: Ekrem İmamoğlu Hakkında Orman ve Maden Tahribatı İddiaları

İddianamede uydu görüntüleriyle orman ve maden alanlarında tahribat, izinsiz hafriyat ve şüpheli sözleşmeler iddiaları yer aldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:21
İddianame: Ekrem İmamoğlu Hakkında Orman ve Maden Tahribatı İddiaları

İddianamede orman ve maden tahribatı iddiaları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, kurduğu suç örgütüyle yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin ayrıntılar yer aldı. İddianamede, yapılan tespitlere göre bazı alanlarda gözle görülecek şekilde orman alanlarının tahrip edildiği ve maden alanlarının zarar gördüğü öne sürüldü.

Uydu görüntüleri ve sahada tespit edilen zarar

Başsavcılıkça yapılan incelemelerde, uydu görüntülerinin kıyaslanması sonucunda örgütün izin bulunmayan bölgelerde, yaya yolu gibi göstererek gizlemeye çalıştığı alanlarda tahribat izleri görüldüğü belirtildi. İddianamede ayrıca, 2022-2025 dönemine ait uydu görüntülerinin karşılaştırılmasında Güney Cebeci Maden Sahasında da orman tahribatı ve maden alanlarında zararın belirgin olduğu, herhangi bir yol inşasının tespit edilmediği kaydedildi.

Şüpheli ilişkiler ve sözleşmeler

İddianamede, 2019 sonrası dönemde şüpheli Ekrem İmamoğlu nun talimatıyla, şüpheliler Fatih Keleş ve İbrahim Bülbüllü koordinasyonunda, şüpheli Murat Gülibrahimoğlu nun bölgedeki maden alanlarını baskı ve tehdit ile satın almaya başladığı iddia ediliyor. Ayrıca, 2021 sonrasında İSTAÇ uhdesinde olduğu belirtilen resmi hafriyat alanlarının kullanılmaması, bunun yerine Kuzey Cebeci ve Güney Cebeci maden alanlarının İBB tarafından hafriyat alanı olarak kullandırıldığı ve hafriyat ücretlerinin Gülibrahimoğlu'na ait şirketlerin hesaplarına yatırıldığı ifade edildi.

İddianamede ayrıca, Gülibrahimoğlu'nun sahibi olduğu Kuzey İstanbul Modern firmasının İSTAÇ A.Ş. ile "Dolgu ve rehabilitasyon faaliyetleri için müşavirlik kontrollük harita ölçüm projelendirme hizmeti" ve İSFALT A.Ş. ile "Cebeci maden bölgesi içersinde yapılacak dolgu ve rehabilitasyon projesi hasılat sözleşmesi" imzaladığı, bu sözleşmelerle herhangi bir ‘kamu zararı oluşmuyor’ izlenimi verilerek kaçak hafriyat alanına göz yumulmasının amaçlandığı iddia edildi.

Hafriyat izni ve dolgu iddiaları

İddianamede, şüphelilerin sahada döküm izni olduğuna ilişkin savunmalarının suçtan kaçmaya yönelik olduğu kaydedildi. Yapılan tespitlere göre maden sahasında herhangi bir hafriyat döküm izni bulunmamakta; izin verilen dolgu alanları dışında inşaat hafriyatı ve atık niteliğinde dökümlerin yapıldığı bildirildi.

İddianame metnindeki bu tespitler, soruşturma ve duruşma süreçleriyle birlikte daha fazla ayrıntının gün yüzüne çıkabileceğine işaret ediyor.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILARAK TUTUKLANAN EKREM İMAMOĞLU...

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILARAK TUTUKLANAN EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA KURDUĞU SUÇ ÖRGÜTÜ İLE YOLSUZLUK YAPILDIĞI İDDİASIYLA HAZIRLANAN İDDİANAMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR. İDDİANAMEDE, GÖZLE GÖRÜLECEK ŞEKİLDE ORMAN ALANLARININ TAHRİP EDİLDİĞİ VE MADEN ALANLARININ ZARAR GÖRDÜĞÜ FOTOĞRAFLARLA KARŞILAŞTIRILDI.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILARAK TUTUKLANAN EKREM İMAMOĞLU...

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu Cide'de Kasksız Motosiklet Kazası: Sürücü Başından Yaralandı
2
Aydın'da su fiyatlarında yeni hamle: Özlem Çerçioğlu yüzde 70 indirim önerdi
3
Tokat'ta Zile-Alaca yolunda yağmur sonrası kaza: Otomobil alev aldı
4
Marmaris'te Motosiklet Kazasında Ölen Cengiz Can Memleketi Nizip'te Defnedildi
5
Aliağa Belediyesi Karate Kursu'nda 75 Sporcu Yeni Kuşaklarına Kavuştu
6
Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım Adıyaman Ziyareti İçin Hazırlıklar Hızlandı
7
Isparta'da hırsızlıktan aranan cezaevi firarisi yakalandı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı