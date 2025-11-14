İddianame: Ekrem İmamoğlu Hakkında Orman ve Maden Tahribatı İddiaları

İddianamede orman ve maden tahribatı iddiaları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, kurduğu suç örgütüyle yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin ayrıntılar yer aldı. İddianamede, yapılan tespitlere göre bazı alanlarda gözle görülecek şekilde orman alanlarının tahrip edildiği ve maden alanlarının zarar gördüğü öne sürüldü.

Uydu görüntüleri ve sahada tespit edilen zarar

Başsavcılıkça yapılan incelemelerde, uydu görüntülerinin kıyaslanması sonucunda örgütün izin bulunmayan bölgelerde, yaya yolu gibi göstererek gizlemeye çalıştığı alanlarda tahribat izleri görüldüğü belirtildi. İddianamede ayrıca, 2022-2025 dönemine ait uydu görüntülerinin karşılaştırılmasında Güney Cebeci Maden Sahasında da orman tahribatı ve maden alanlarında zararın belirgin olduğu, herhangi bir yol inşasının tespit edilmediği kaydedildi.

Şüpheli ilişkiler ve sözleşmeler

İddianamede, 2019 sonrası dönemde şüpheli Ekrem İmamoğlu nun talimatıyla, şüpheliler Fatih Keleş ve İbrahim Bülbüllü koordinasyonunda, şüpheli Murat Gülibrahimoğlu nun bölgedeki maden alanlarını baskı ve tehdit ile satın almaya başladığı iddia ediliyor. Ayrıca, 2021 sonrasında İSTAÇ uhdesinde olduğu belirtilen resmi hafriyat alanlarının kullanılmaması, bunun yerine Kuzey Cebeci ve Güney Cebeci maden alanlarının İBB tarafından hafriyat alanı olarak kullandırıldığı ve hafriyat ücretlerinin Gülibrahimoğlu'na ait şirketlerin hesaplarına yatırıldığı ifade edildi.

İddianamede ayrıca, Gülibrahimoğlu'nun sahibi olduğu Kuzey İstanbul Modern firmasının İSTAÇ A.Ş. ile "Dolgu ve rehabilitasyon faaliyetleri için müşavirlik kontrollük harita ölçüm projelendirme hizmeti" ve İSFALT A.Ş. ile "Cebeci maden bölgesi içersinde yapılacak dolgu ve rehabilitasyon projesi hasılat sözleşmesi" imzaladığı, bu sözleşmelerle herhangi bir ‘kamu zararı oluşmuyor’ izlenimi verilerek kaçak hafriyat alanına göz yumulmasının amaçlandığı iddia edildi.

Hafriyat izni ve dolgu iddiaları

İddianamede, şüphelilerin sahada döküm izni olduğuna ilişkin savunmalarının suçtan kaçmaya yönelik olduğu kaydedildi. Yapılan tespitlere göre maden sahasında herhangi bir hafriyat döküm izni bulunmamakta; izin verilen dolgu alanları dışında inşaat hafriyatı ve atık niteliğinde dökümlerin yapıldığı bildirildi.

İddianame metnindeki bu tespitler, soruşturma ve duruşma süreçleriyle birlikte daha fazla ayrıntının gün yüzüne çıkabileceğine işaret ediyor.

